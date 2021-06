Johnson & Johnson y Moderna no registraron vacunas en el país

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los laboratorios estadounidenses Johnson & Johnson y Moderna no registraron sus vacunas contra el coronavirus en la Argentina, por lo que no cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Así lo indicaron a NA fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, que aclararon "no tiene nada que ver la cuestión regulatoria con lo contractual", teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene firmado aún ningún contrato con estas empresas farmacéuticas.

"Las compañías -en general, no sólo de vacunas- pueden registrar un producto sin nunca tener la intención de hacer un contrato", detallaron las mismas fuentes. En esa línea, explicaron a Noticias Argentinas que la vacuna Janssen, desarrollada por Johnson & Johnson, está "presentando secuencialmente lo que ANMAT le va solicitando".

"Ellos empezaron más tarde que Pfizer con sus ensayos clínicos, pero están en el camino regulatorio. En cualquier momento lo van a terminar de presentar y va a salir", puntualizaron a Noticias Argentinas desde la cartera sanitaria.

Por otra parte, subrayaron que el laboratorio Moderna "nunca tuvo ninguna presentación formal en ANMAT", y agregaron: "Eso depende estrictamente de la decisión comercial de la compañía. No tiene que ver ni con el Gobierno, ni con la ANMAT, ni con nada que se le parezca".

"Ahora bien, si hacés un contrato con alguien, tiene que tener registro o en su caso –como fue con Rusia y con China– autorización para uso de emergencia", especificaron.

Por último, reiteraron que "no hay contratos" firmados con Johnson & Johnson ni con Moderna para adquirir sus vacunas contra el Covid-19, pero afirmaron que "se está conversando con esos laboratorios".

Los motivos por los que estas vacunas no están autorizadas en el país cobraron relevancia luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que destinará 6 millones de dosis para América Latina, por lo que Argentina recibirá una parte, cuya donación incluiría dosis de Moderna y Johnson & Johnson.

El pasado jueves, el presidente estadounidense Joe Biden comunicó que enviará anunció un plan para compartir los primeros 25 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 con el resto del mundo.

La administración de Biden había confirmado días atrás que donaría 80 millones de vacunas, pero finalmente se indicó que entregará un lote inicial de 25 millones de dosis.

Un 75% de las vacunas de esa primera parte, es decir unos casi 19 millones, se distribuirán a través del mecanismo COVAX, en tanto que lo restante será por acuerdos bilaterales.

COVAX es una iniciativa mundial que tiene como objetivo "acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el Covid-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo".

El fondo COVAX está codirigido por la Alianza para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).