Perotti anunció la continuidad de las medidas de convivencia vigentes

El gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano, anunciaron ayer las medidas de convivencia que regirán en el territorio provincial desde este lunes hasta el próximo 11 de junio y que, en términos generales, son similares a las que estuvieron vigentes hasta el viernes último. En ese marco, el gobernador afirmó que “es muy importante que sostengamos el esfuerzo que se viene haciendo hasta aquí y del cual somos profundamente agradecidos. Esta semana continuaremos con las mismas medidas que la semana anterior. Eso nos tiene que permitir evaluar”.Por tanto, desde mañana continuará la restricción a la circulación vehicular en todo el territorio provincial desde las 18 hasta las 6 horas, lapso en el que solo se permitirá transitar a quienes realicen actividades esenciales. El comercio en general podrá atender hasta las 17 horas, el sector gastronómico podrá funcionar de 6 a 19 mientras que farmacias y supermercados y otros locales que venden productos alimenticios están autorizados a trabajar hasta las 19, en todos los casos con un aforo del 30 por ciento. Ni clubes ni gimnasios ni otros establecimientos afines podrán abrir sus puertas, además quedan prohibidas las actividades deportivas y las reuniones sociales.En base a esas medidas, el gobernador Perotti señaló que “la provincia ha reforzado el nivel de asistencia a cada uno de los sectores de servicios, de comercios, gastronomía y hotelería, con una asistencia de tres mil millones de pesos. De ese total, mil cuatrocientos millones de pesos son de asistencia directa y mil seiscientos millones que tienen que ver con temas impositivos, a los que hay que sumarles la asistencia en la tarifa eléctrica de la Empresa Provincial de la Energía y la misma tarifa en el tema de Aguas”, explicó.El mandatario provincial consignó que “tenemos el desafío de ponerle el mayor ritmo a la vacunación sin perder el nivel de atención. Hasta anoche, tenemos un total de 1.044.744 dosis aplicadas en la provincia de Santa Fe. Hemos recibido hasta aquí 1.300.000 dosis. Ayer recibimos el mayor número de vacunas desde que comenzó el programa de vacunación. Eso nos va a permitir estar asignando turnos por primera vez en una semana completa. Es decir, los santafesinos y santafesinas van a recibir 210.000 turnos en estos días. Este es el ritmo que queremos mantener con el tema de vacunación” subrayó Perotti. “La vacuna está cerca y funciona, hagamos el esfuerzo para llegar todos los santafesinos y santafesinas y ser integrantes y partícipes de ese proceso de vacunación, el más grande que ha tenido la provincia de Santa Fe”, finalizó el gobernador.Por su parte, Martorano explicó que “hemos extendido el sistema sanitario al máximo, tenemos que trabajar en la variante de bajar la tasa de contagios. En este sentido, las medidas de restricción se deben sostener y, sobre todo, vamos tener que continuar con la no presencialidad en esta semana, pero sí sosteniendo la educación en la distancia”.“Esta semana se va a realizar una mirada especial en las localidades rurales y pequeñas, evaluando el número de casos. Pero en líneas generales tenemos toda la provincia, los 19 departamentos, en alto riesgo, alguno en alarma. Esto nos lleva a continuar con estas medidas de no presencialidad y sostener la distancia”, finalizó la ministra de Salud.MEDIDAS DECONVIVENCIALas siguientes son las medidas dispuestas por el Gobierno provincial a través del Decreto N° 0770 con fecha del 5 de junio, que regirán del lunes al viernes de la semana que comienza:-En todo el territorio provincial queda autorizada la circulación vehicular en la vía pública, desde las 06 hs. hasta las 18 hs.-A partir de las 18 hs. y hasta las 6 hs. del día siguiente sólo se permitirá la circulación de quienes realicen actividades esenciales.-La actividad del comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las 17 horas.-La extensión hasta las 19 horas, será para quienes comercialicen productos alimenticios y farmacéuticos.-El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada a la atención del público, no podrá exceder del 30%.-Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 6 hs y las 19 hs, con un aforo máximo del 30%.Suspensión de la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.-Se suspende la práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales.-El funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre.-Actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.-Se prohíben los encuentros sociales y familiares en lugares cerrados o al aire libre-Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros, en forma presencial y con atención al público en los locales y oficinas; quedando excluidos de la suspensión, los profesionales de la salud y los del notariado, para realizar diligencias esenciales e impostergables y los profesionales del derecho, en el caso de deber instar medidas de urgente diligenciamiento que no puedan realizarse de manera remota y cuya demora tenga virtualidad de producir la pérdida de un derecho.-Actividad inmobiliaria y aseguradora, sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de modo presencial.-Actividades administrativas en forma presencial de sindicatos, entidades gremiales empresarias, cajas y colegios profesionales, administración de entidades civiles y deportivas, actividades de las obras sociales y la actividad administrativa de universidades nacionales y privadas con sedes en el territorio provincial; deberán desarrollarse de manera remota o mediante teletrabajo; sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de modo presencial.-Actividades administrativas de las empresas industriales, de la construcción, comerciales o de servicios, sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de modo presencial.