Kevin Benavides al quirófano

Sufrió una caída entrenando días atrás, intentó recuperarse pero las opciones se limitaron con la rotura de ligamentos."Lamentablemente, me caí entrenando hace unos días y aunque lo intenté no quedo otra opción que pasar por quirófano ya que me luxé y rompí ligamentos", contó, crudamente, Kevin Benavides.El ganador del Rally Dakar 2021 en Motos sufrió la caída hace ya varios días pero no fue hasta decidir la operación en España que se comunicó: "Fue una decisión tomada junto al equipo, que operar era lo más conveniente", señaló el salteño."Es una piedra más en el camino de las muchas que me tocaron superar y volveré con más fuerzas".En cuanto a lo deportivo, esta recuperación retrasará el debut con su nuevo contrato junto a la familia KTM: "No podré estar en las siguientes dos carreras del mundial".En esta nueva etapa y con el gran objetivo de revalidar la victoria más importante del raid en el Dakar 2022 en Arabia Saudita el próximo mes de enero, el esquema se retrasa: "Guardaré todas mis ganas y motivación para usar mis nuevos colores cuando esté recuperado al cien por ciento y continuar trabajando por el objetivo principal", dijo.Benavides fue operado por el Dr. Xavier Mir, médico especialista que generalmente trata todo tipo de cirugías a motociclistas profesionales de todas las categorías. Según las expectativas de recuperación que se han comunicado, se perdería las primeras dos carreras del año: Rally de Kazajistán en junio y Silk Way Rally en julio.