¡Colón goleó a Racing y es campeón por primera vez en su historia!

SAN JUAN, 5 (NA). - Colón de Santa Fe escribió anoche la página más importante de su historia al lograr su primer título en Primera División con una contundente goleada sobre Racing por 3 a 0, en la final de la Copa de la Liga Profesional disputada en San Juan.

El encuentro tuvo un primer tiempo trabado y deslucido, pero el "Sabalero" logró desbloquear el empate con un desvío de Rodrigo Aliendro dentro del área chica, tras un centro rasante desde la derecha, a los 13 minutos del complemento.

Con el experimentado Luis "Pulga" Rodríguez como emblema y capitán, Colón aprovechó cada oportunidad que le dio la "Academia", nervioso y desesperado con la desventaja, y lo liquidó gracias a una soberbia definición de emboquillada de Cristian Bernardi, a los 26.

A falta de cuatro minutos, el que dejó su sello fue el zurdo Alexis Castro, quien enganchó dentro del área y colocó la pelota contra un palo ante la mirada del arquero Gastón Gómez.

De esta forma, el entrenador Eduardo Domínguez cerró un semestre ideal con el "Sabalero", en el que ganó la zona A y se consagró campeón por primera vez tras eliminar a Talleres de Córdoba por penales, Independiente y Racing, sucesivamente en los Playoffs.

Colón había sido subcampeón de la Copa Sudamericana en 2019, luego de perder la final ante Independiente del Valle de Ecuador, en Asunción del Paraguay.



COLÓN "EXPLOTÓ"

EN EL COMPLEMENTO



En el primer tiempo ninguno de los dos equipos logró imponer su juego y apenas un remate al arco se vio, y débil de Bernardi, que evidenciaron los nervios que se apoderaron de los 22 protagonistas.

El miedo a ganar era más fuerte que la necesidad de ir por la victoria y con el correr de los minutos Colón inclinó la balanza, con un juego más armonioso y con la cabeza puesta en el objetivo final.

A los 13 el joven Ferreyra, llegado desde River, envió un centro al corazón del área para que Aliendro toque a la red, ante el desconcierto del fondo racinguista.

Racing fue solo intenciones individuales y poca coordinación en equipo, la desesperación por ir en busca del empate, dejó grietas en sus espaldas y esos espacios Colón los pudo aprovechar.

Con un Bernardi todo terreno y un Lértora que supo marcar el termómetro del mediocampo, el segundo gol llegó tras una exquisita definición del primero de ellos.

En el final, Racing era un cúmulo de voluntades dispersas y eso Colón no lo dejó pasar, porque Castro le puso el broche de oro a una noche ideal y a un torneo que quedará en la historia "sabalera".



Colón 3 - Racing 0



Estadio: San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Néstor Pitana.



Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi, Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi (79m Santiago Pierotti), Rodrigo Aliendro, Federico Lértora; Alexis Castro (87m Yeiler Goez); Nicolás Leguizamón y Luis Miguel Rodríguez (63m Nicolás Leguizamón). DT: Eduardo Domínguez.



Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud (82m Juan Cáceres), Leonardo Sigali, Nery Domínguez (73m Ignacio Galván), Lucas Orban; Leonel Miranda, Mauricio Martínez (64m Maximiliano Lovera), Ignacio Piatti (64m Matías Rojas); Tomás Chancalay, Darío Cvitanich (46m Aníbal Moreno) y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.



Goles en el segundo tiempo: 13m Aliendro (C), 26m Bernardi (C), 41m Castro (C).