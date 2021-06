Pulga Rodríguez: "La gloria no se compra"

La gran figura que tuvo Colón a lo largo del torneo fue Luis Rodríguez. El 'Pulga' habló luego de la conquista histórica lograda en la noche de ayer en San Juan, tras superar en la final a Racing por 3 a 0 y fiel a su estilo, dejó sus sensaciones con la total simpleza que lo caracteriza a la hora de declarar."No se que le tienen que hacer a este plantel. En 2019 tendrían que haberle hecho un mural y no lo hicieron, les queda este 2021", indicó el delantero, que luego siguió: "A este plantel le tienen que hacer un mural, no se donde. Si en la entrada a la ciudad, en el puente colgante, no se". Y luego valoró: "Son 116 años para festejar un campeonato, es algo que no se compara".Y sobre esta conquista, la gloria máxima, Rodríguez indicó: "Muchos podrán decir que tenemos premio por salir campeón, no hay plata que valga para esto, la gloria no se compra. Hay que festejarlo de esa forma, no hay plata que compre esta felicidad, esta felicidad que va a recibir la ciudad de Santa Fe".