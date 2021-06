Hirieron a remiseros para robarles: seguirán presos

El juez de segunda instancia Cristian Pablo Fiz ratificó la prisión preventiva impuesta a dos hombres que son investigados por la coautoría del delito de robo calificado cometido en la localidad de Josefina. La decisión fue tomada luego de una audiencia de apelación que se llevó a cabo de forma remota en los tribunales de Rafaela.

Los imputados tienen 24 y 22 años y sus iniciales son CAS y MAP, respectivamente. El fiscal que investiga los ilícitos, Nicolás Stegmayer, precisó que “los hombres engañaron a dos remiseros de la ciudad cordobesa de San Francisco para que los trasladaran hasta nuestra provincia y, durante los viajes, los agredieron con armas blancas y les robaron”.

Por otro lado, el funcionario del MPA indicó que “las medidas cautelares confirmadas habían sido impuestas el sábado 13 de febrero de este año por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, y fueron apeladas por la Defensa”.



REMISES

Stegmayer expuso que “los imputados llevaron a cabo su accionar delictivo a principios de este año”.

Precisó que “actuaron de forma conjunta y en base a un plan previo que siguieron en dos oportunidades”, y aclaró que “el primer hecho sucedió en las primeras horas del domingo 7 de febrero; y el segundo, desde los últimos minutos del martes 9”.

“En una ocasión, quienes están en prisión preventiva se hicieron pasar por clientes en la central de la empresa, ubicada en calle 25 de Mayo al 1.300 de San Francisco; y en la otra, solicitaron un móvil desde una estación de servicio localizada en la intersección de las calles Sáenz Peña y Brigadier Bustos de la misma ciudad”, planteó. “Gracias a las cámaras de seguridad que hay en ambos lugares, contamos con imágenes filmadas de lo ocurrido”, valoró.

El fiscal narró que “cuando los imputados subieron a los móviles asignados, les pidieron a los choferes que los llevaran hacia el barrio Acapulco de Josefina”. Narró que “mientras circulaban por las calles de la localidad de destino, los hombres investigados agredieron a los conductores desde los asientos traseros”. Aseguró que “los inmovilizaron de forma violenta y utilizaron objetos punzantes para herirlos en diferentes partes del cuerpo”.

El funcionario del MPA señaló que “los imputados atacaron a los remiseros para que no opusieran resistencia a los robos”, y detalló que “en total, se apoderaron ilegítimamente de 4.100 pesos en efectivo, de tres teléfonos celulares y de un juego de llaves”.



VIOLENCIA

INSTITUCIONAL

El fiscal se refirió a que “en el marco de los cuestionamientos a las cautelares impuestas por Bottero, la Defensa esgrimió que los imputados fueron víctimas de violencia institucional durante una requisa y otras diligencias policiales realizadas para detenerlos”.

“Desde el MPA manifestamos en la audiencia que no se puede tolerar la violación de garantías constitucionales, y aclaramos que lo ocurrido es motivo de investigación”, planteó. “No obstante, las agresiones que los imputados pudieron haber sufrido no tienen relación con los riesgos procesales que justifican su prisión preventiva”, sostuvo Stegmayer.

Asimismo, remarcó que “el juez explicitó que confirmar las medidas cautelares no implica en modo alguno dejar de lado posibles irregularidades cometidas por la policía”. En tal sentido, agregó que “el magistrado hizo hincapié en que la obligación estatal de investigar y juzgar hechos delictivos no puede descansar en la utilización desmedida de la fuerza”.



CALIFICACIÓN

PENAL

El fiscal Stegmayer recordó que “a los imputados se les atribuye la coautoría del delito de robo calificado (por el uso de arma)”, y destacó que “el camarista mantuvo la calificación penal de los hechos ilícitos que propusimos desde la Fiscalía”.