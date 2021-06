BOOMERANG DE CARTELERAS

Por Leo Gómez



BOOMERANG…. ¿¿DE DÓNDE??

Hola Amigos. Creo ya haberles comentado que me encanta encontrar contenidos de países inéditos y que podamos deslumbrarnos con nuevos paisajes, ciudades, costumbres y oír idiomas alternativos a los globalizados. Estos 5 títulos son pequeñas joyas para mí, ya que no solamente me parecieron propuestas dinámicas y muy bien logradas, sino que también nos llevan a países muy pocos tenidos en cuenta hasta hace poco tiempo. Diría que la conectividad universal y Netflix en gran medida, han abierto las puertas a realizadores para que puedan exhibir sus obras en todas las pantallas del mundo. Jamás imaginé engancharme con una serie de Luxemburgo.... o con una Peli Húngara. Les dejo mis recomendaciones a ver qué opinan Uds.

SERIES

TRAPPED (2015, Drama, policial, Islandia) 2 temporadas de 10 episodios cada una. +16 Netflix/Stremio

Esta serie es una pequeña obrita de arte dentro del género thriller policial. Totalmente recomendada por el escenario donde se desarrollan los hechos. Personajes con características que nos parecen familiares, pero tienen ese toque nórdico/islandés que los hacen diferentes, atractivos. Todo empieza en un pequeño pueblo pesquero irlandés, que se ve perturbado por la aparición de un cuerpo mutilado en las aguas heladas. El jefe policial local, asocia el arribo de un enorme Ferry con el macabro hallazgo y comienza a investigar a todos los posibles sospechosos, aunque esto signifique interrogar a cada ser viviente que se cruce por el camino de sus sospechas, y ello conlleve al desmoronamiento de su vida personal y hasta profesional. Primera temporada logra categoría de esencial para cualquier fan de series, y lo bueno es que tiene una segunda temporada que no defrauda para nada. Pero de la segunda hablaremos en otra ocasión.

CAPITANI (2019, Drama, policial, Luxemburgo) 1 temporada de 12 episodios. +16 Netflix/Stremio

El hecho que sea de Luxemburgo me hizo verla. Debía sumarla a mi lista de países insólitos a los que uno puede conocer a través de una ficción y, en este caso, es un gran mérito de Netflix que te muestra contenido que te pueda interesar, de cualquier parte del mundo, ya que cumple con los géneros que uno frecuenta ver. Capitani es el apellido del protagonista principal, se llama Luc, es audaz, fachero, experimentado, y está a cargo de la investigación sobre un confuso asesinato en un pequeño pueblo en el que todo aparenta estar bien hasta que alguien abre la boca, miente y embarra la situación. No es un ejemplo de originalidad ni busca serlo, pero el formato de cada episodio y la eficiencia para lograr el gancho del espectador son más que suficientes para ver más de un capítulo cada vez que le damos play. ¡Ah me olvidaba! ya hay segunda temporada en curso.

ARENAS MOVEDIZAS (2019, Drama, policial, Suecia) 1 temporada de 6 episodios. +16 Netflix/Stremio

Viajamos sin escalas a Suecia, un país de elite dentro de los de primer mundo en todos los aspectos relevantes. Pero en esta miniserie, vemos que el dinero y los altos niveles de cultura, educación y desarrollo, no siempre son suficientes para mantener la armonía de una persona, un grupo social, una institución. En este caso se muestra de una manera cruda el infierno previo y posterior de los tiroteos escolares que tan acostumbrados nos tienen más que nada en Norteamérica. Todo comienza ya con la masacre consumada y con una sobreviviente y sospechosa, Maja: la protagonista y el centro de atención en todo momento y sobre ella recae saber que pasó realmente y cuáles fueron los motivos de tan terrible hecho. No es una serie Teen, da para maratonear porque si bien no innova mucho, sí tiene el gancho de ver cómo fue que se pudrió todo aquello que parecía destinado a lo ideal y confortable para estos jóvenes desafortunados.

PELICULAS

EN CUERPO Y ALMA (2017, Drama, romance, fantástico, Hungría) 116 minutos. +13 Netflix/Stremio

Es innegable ya a esta altura que la plataforma de la gran N, no solamente ha diversificado los géneros de sus propuestas, sino que también se globalizó y comparte sus buenos productos sea cual sea su origen a todos los cinéfilos en espera de todos los continentes. En este caso, nos lleva a Hungría y su capital Budapest. Allí un hombre y una mujer, creen compartir solamente su espacio de trabajo hasta que se conocen un poco más y se dan cuenta que tienen los mismos sueños por la noche. A partir de esa esotérica conexión, comienza entre ellos una relación y una experiencia inusual, extraña y sobre todo atractiva para ellos, y también para nosotros que nos enganchamos para ver qué pasa con todo esto. Es sumamente satisfactorio encontrarse además con una manera diferente de contar una historia romántica. Aplausos además para las actuaciones que no son inolvidables, pero se adaptan bárbaro acorde a lo que se espera de ellos.

LA CAZA (2012, Drama, abusos, Dinamarca) 111 minutos. +16 Stremio/Streaming/On demand

Dinamarca tuvo su reconocimiento en la última entrega de los Oscar, con DRUK de Thomas Vinterberg, ganadora a mejor película extranjera. Pero ni el director ni la calidad del cine que se hace en este país empezaron y terminaron con este evento. En este complejo drama de 2012, el reconocido Mads Mikkelsen encarna a un hombre de cuarenta años, que luego de un divorcio doloroso, ha encontrado un nuevo amor, trabajo como maestro y trata de reconstruir su relación con Marcus, su hijo adolescente. Pero su nuevo mundo colapsa a su alrededor después de que una de sus estudiantes, enamorada de él, asegura que éste cometió un acto de abuso sexual frente a ella. A partir de aquí, nadie le concede el beneficio de la duda y el desprecio y el acoso comienzan a consumir su vida. Gran actuación para destacar del protagonista principal. Un tema complicado, y por eso resulta interesante ver el desenlace.