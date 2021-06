Kate Winslet pidió que no retoquen su imagen en "Mare of Easttown"

Esta semana finalizó la temporada de "Mare of Easttown", la serie dirigida y producida por Craig Zobel (“Westworld”) que intrigaba a miles de espectadores cada domingo, y se convirtió en lo más visto de HBO Max hasta la fecha.Kate Winslet fue la encargada de darle vida a Mare Sheehan, una detective que investiga el asesinato de un miembro de la comunidad mientras se enfrenta a sus problemas personales y se da cuenta que todo lo que una vez creyó cierto empieza a desmoronarse. Para ello, la producción muestra a una comunidad cerrada en donde las tragedias del pasado pueden definir el presente.Según confesó en una entrevista con The New York Times, la protagonista de la mítica película “Titanic” se propuso interpretar el personaje de Mare de la forma más realista posible. Es por eso que exigió que no le retoquen con photoshop su imagen, para mostrar cuerpos reales en contra de los parámetros hegemónicos de belleza.Winslet aseguró que el equipo de producción quiso editar su panza en una de las escenas de la serie, a lo que ella se opuso tajantemente: "¡Ni se te ocurra!", les respondió. Además, quisieron editar las arrugas de varios carteles promocionales."Me decían ‘Kate, en serio, no puedes’, y yo les dije: ‘Chicos, sé cuántas arrugas tengo al lado del ojo, por favor devuélvanlas todas’”, aseguró y explicó que también pidió al equipo de vestuario que diseñen ropa real y que el peinado y maquillaje sea lo más natural posible.“He interpretado a Mare como la mujer de mediana edad que soy, supongo que es por eso que la gente se ha conectado con este personaje de la forma en que lo ha hecho, porque claramente no hay filtros", confesó y concluyó: "Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene".