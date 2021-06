Falleció Rubén "Pelo" Aprile

BUENOS AIRES, 5 (Télam). - El histórico productor y empresario argentino Rubén "Pelo" Aprile, responsable de un sinfín de obras fundamentales de la música de artistas y bandas nacionales como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Los Fabulosos Cadillacs y Divididos, falleció anoche a los 71 años en el Sanatorio de la Trinidad porteño por complicaciones de un cuadro de coronavirus.

La noticia fue confirmada por su colega y amigo Daniel Grinbank, quien en declaraciones a medios gráficos afirmó que Aprile, quien actualmente presidía su propia editora, Pelo Music Group, contrajo el virus ya con un estado de salud delicado y deteriorado luego de sufrir un ACV dos años atrás, por lo que la enfermedad lo afectó grave y rápidamente.

Su influencia y la marca que dejó en la industria musical local fue reconocida por artistas y figuras del rubro que lo despidieron en sus redes sociales, como el cantante Pablo Lescano, con quien trabajó durante los últimos años, que le deseó un "buen viaje" a su "amigo y compañero" y agregó: "¿Ahora quién me dará consejos y me explicará los vaivenes discográficos?".

"Los recuerdos que tengo con vos son dignos de un documental, gracias por apostar en nuestra música y dejarnos convencerte de nuestras locuras", publicó Emmanuel Horvilleur en relación a su experiencia junto al productor en la época en la que integraba la banda Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Dante Spinetta.

Por su parte, el dúo Pimpinela, integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, expresó su dolor por "la partida del querido 'Pelo' Aprile, uno de los pocos productores genios que quedaban de la música" que con "su talento iluminó a muchos".