Eximición del pago del DReI: fue extendido hasta junio

La medida alcanza a las actividades no esenciales que no pudieron trabajar durante la pandemia.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa del Concejo Municipal se difundió ayer una decisión adoptada por los ediles en el último encuentro ordinario y que favorece a diversas actividades locales, texto que se reproduce en esta página.

El Concejo Municipal extendió hasta el mes de junio del presente año la condonación del pago del Derecho de Registro e Inspección para los contribuyentes declarados como no esenciales en el marco de la pandemia de Covid-19 y que no pudieron desarrollar sus actividades comerciales.

Esta medida había sido aprobada en abril por medio de la Ordenanza N° 2906 y alcanzaba al período de marzo de 2020 hasta el mismo mes de 2021. Con la modificación aprobada por el Cuerpo Legislativo en pleno en la última Sesión, se extiende el beneficio hasta el mes de junio.

“Las condiciones socioeconómicas que dieron lugar a la sanción de la Ordenanza Nº 2906 se mantienen en la actualidad, en consonancia con la situación epidemiológica, por lo que sus efectos sobre los actores económicos alcanzados por la normativa tornan necesario extender el plazo de los beneficios previstos desde marzo 2021 a la fecha”, se afirma en los fundamentos de la aprobación.

En la misma Sesión Ordinaria, el Concejo aceptó sin observaciones el Decreto enviado por el Ejecutivo Municipal para reglamentar el beneficio de condonación del DReI, establecido en la Ordenanza arriba mencionada, detallando la implementación del mismo.







Actividades alcanzadas:



- Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares.



- Servicios mayoristas y minoristas de agencias de viajes.



- Servicios complementarios de apoyo turístico.



- Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones



y otros eventos similares.



- Servicio de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas infantiles.



- Servicios de salones de baile, discotecas y similares.



- Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas, disciplinas físicas, yoga y similares, gimnasios y explotación de las instalaciones (Incluye fútbol cinco).



- Servicio de transporte escolar.



- Peluquería humana y canina.



- Centros de estética.



- Monotributistas de oficios y/o servicios.



-Talleres mecánicos.



-Jardines maternales privados.



- Academias particulares de actividades artísticas.



Además, se dispuso que aquellos contribuyentes de actividades no nombradas y que hayan sufrido un impacto negativo en el desarrollo de su actividad o servicio, podrán presentar ante la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas una solicitud para ser alcanzados por los beneficios previstos.

El Decreto también crea el Comité de Evaluación, el que estará integrado por dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, dos integrantes del Concejo Municipal y un personal de planta del Municipio que desempeñe o haya desempeñado sus tareas en el Área de Recaudaciones, específicamente liquidando el Derecho de Registro e Inspección.