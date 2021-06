Ni Una Menos: “la reivindicación de los derechos como bandera”

Durante la tarde de este jueves se llevó adelante el conversatorio virtual “Ni Una Menos, pasado, presente y desafíos futuros”, que tuvo como invitadas a la diputada provincial, Lucila De Ponti; y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. También participaron del encuentro las autoridades municipales Myriam Villafañe, Carla Cavalié, Yamila Hilal, Maite Durán y comunidad en general."ESTAR PRESENTE A PARTIR DEPOLITICAS PUBLICAS ACTIVAS"El encuentro virtual comenzó con la palabra de Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano, quien expresó: “Es un día muy particular y especial para cada una de nosotras. Un día donde nos encontramos y recordamos este día de una forma particular; de la única forma que podemos hacerlo por la pandemia que nos toca atravesar. Quizás la mejor forma de manifestarnos y de expresar nuestra lucha hubiese sido poder transitar en una calle o en una plaza, pero sabemos que la situación que hoy nos toca vivir no nos lo permite y debemos cuidarnos”. “Pero no por eso queríamos dejar de pasar por alto este día tan importante para nosotras. Tan importante para recordar aquellas mujeres que ya no están acompañándonos. Quiero agradecer a cada una de las autoridades y de las presentes que se sumaron a esta iniciativa. Principalmente quiero agradecer al equipo que me acompaña en este momento y a toda la Oficina de Violencia de Género”; sumó. Seguido de la presentación y en torno a las duras estadísticas, Maite Durán, trabajadora social de la Oficina, detalló: “Desde aquel primer Ni Una Menos se han cometido más de 1700 femicidios y transfemicidios; según estos análisis estadísticos, en lo que va del año 2021 se cometieron más de 100. En este sentido está muriendo una mujer cada 35 horas en nuestro país, lo que deja claramente una alerta y en ese sentido la importancia de que nos encontremos, de que pensemos y encontrar nuevas estrategias para pensar y luchar”. “Desde la Oficina de Prevención de Violencia de Género en lo que va del año estamos acompañando a más de 80 mujeres que han parecido distintas violencias y desde el equipo venimos acompañando y sosteniendo”; agregó.Luego, revalorizando el trabajo que se realiza desde el área municipal, Yamila Hilal, abogada de la Oficina, destacó: “Nosotras como un organismo de primer nivel hacemos un acompañamiento y asesoramiento de diferentes situaciones de la ciudad y también muchas veces de lugares cercanos. Estos acompañamientos se traducen tanto en un espacio con una escucha activa como también en poder evaluar cuáles son las necesidades en concreto, lo que solicita la mujer y en base a eso lograr estrategias de seguimiento haciendo un análisis y evaluación también de riesgos” detalló.“Es por eso que es tan importante que el Estado esté presente a través de políticas públicas activas, que generen una cercanía con las personas que están atravesando violencia por motivos de género. La importancia también de estos encuentros es poder refrescar lo que hemos conseguido hasta hoy y todo lo que nos falta conseguir o cuáles son los nuevos desafíos que se nos plantean como movimiento de mujeres y diversidades”; cerró. Como conclusión, la coordinadora del organismo municipal, Carla Cavalié, enunció: “Nos quedan asuntos pendientes por los que seguir luchando y manifestándonos, esperando que el 2022 podamos volver a salir a las calles sin perder estos espacios de virtualidad que tienen sus beneficios y su alcance”."UN MONTON DE CONQUISTASY DE DESAFIOS"Agradecida por la invitación y poder formar parte del espacio de encuentro, la diputada provincial, Lucila De Ponti, habló: “Hoy estamos en un momento en el cual, de alguna manera, hay algunos debates que tienen que ver con poder reafirmar esta capacidad transversal del planteo de construir una sociedad y un proyecto de país igualitario con perspectiva de género”. “Hay un montón de conquistas logradas y hay un montón de desafíos que tienen que ser el horizonte hacia el cual caminamos; nosotros no queremos construir una sociedad mejor para las mujeres, queremos construir una sociedad mejor para todos los que forman parte” añadió. Hacia el final, en una conversación vinculada a la institucionalidad, la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, fundamentó: “Cuando hablamos de lugares institucionales ocupados, también tiene que ver con las trayectorias individuales y colectivas que las mujeres hemos atravesado en las calles, en las universidades o en los gobiernos; la reivindicación de los derechos como bandera, el compromiso del gobierno de la provincia de seguir trabajando con las municipalidades y comunas, para nosotras es fundamental fortalecer esas áreas”. Luego de la charla y las exposiciones de las invitadas, se abrió el conversatorio y debate al público; este momento resultó enriquecedor ya que cada mujer pudo expresarse libremente y compartir su sentir ante una realidad social tan dura como lo es Ni Una Menos.