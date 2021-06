La logística del operativo de vacunación está siendo exitosa

La logística que se ha arbitrado en la ciudad en cuanto al operativo de vacunación está siendo reconocida, a partir de la prolijidad con la que se desarrolla y fundamentalmente la efectividad en el número de vacunados.Al ser consultada, la coordinadora de la Región de Salud, Eter Senn, manifestó: “El avance de la vacunación va en un ritmo bastante pronunciado y recibimos en esta semana un número muy importante de vacunas y las últimas que llegaron ayer al hospital, 4.600 de Astrazeneca y que se van a aplicar hoy, mañana domingo y el lunes; ahí terminamos con toda la cantidad de dosis asignada. Este es un operativo de esfuerzos y de coordinación entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Hoy, cómo están previstas precipitaciones, el operativo se va a llevar a cabo en la Terminal de Ómnibus a partir de las 8 de la mañana”.Senn destacó: “Llegamos al millón de dosis aplicadas en la provincia y la población objetivo era 1.200.000 personas, con lo cual, a buen ritmo vamos alcanzando con la vacuna a todas las personas que lo necesitas y eso es una gran satisfacción”.Acerca del pedido de declaración jurada, la jefa de enfermeras y coordinadora del operativo de vacunación, Luciana Díaz, dijo: “Hoy el gobierno nos está pidiendo que todas las personas que están vacunadas realicen una declaración jurada; lo primero que queremos hacer es llevar tranquilidad a la gente, ya que no es nada malo, no se está pidiendo nada raro, cuando uno se inscribió en la página también se le pidió una declaración jurada y todos tienen en claro cuáles son los grupos objetivo que tenemos que vacunar con celeridad, por eso entendemos que estando de acuerdo con eso nadie va a tener problema en firmar esta declaración jurada, en donde se les pregunta a qué grupo pertenece, si es al tipo de diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, pulmonar, a lo que se le ha agregado la cirrosis, la inmunodeficiencia adquirida, si está también a la espera de trasplante, discapacidad, pacientes oncológicos, personas que tienen síndrome de Down. En el hospital cuando llegan a vacunarse, en el vacunatorio la pueden entregar”, explicó.Sucede que se observó que muchas personas por desconocimiento o error, expresaron tener alguna comorbilidad y cuando llegan al turno eso no coincide, por ese motivo y para cumplir con los grupos prioritarios es que se exige esta declaración jurada. “Nosotros tratamos de dar claridad y transparencia como siempre lo hicimos”, dijo la jefa de enfermeras.TURNOS Y SEGUNDAS DOSISLuciana Díaz, al referirse a las consultas que reciben a menudo por gente que aún no ha recibido su turno para vacunarse, dijo: “Acá en el vacunatorio pueden consultar, hay muchas secretarias que están atendiendo, además esta funcionado la línea telefónica. Los mayores de 60 años ya deberían haber salido en la turnera, pero hay mucha gente que ha tomado la decisión de inscribirse ahora por algún consejo, o porque a lo mejor fueron al médico y se lo indicó, o porque vieron algún cambio y desean manifestar su voluntad de vacunarte, entonces siempre vamos a tener personas mayores de 60 para vacunarse. Es importante comprender que se tienen que anotar y siempre las turneras privilegia al mayor de 60 o a aquel que tiene algún factor de riesgo”.“Actualmente estamos vacunando a personas de entre 50 y 60 años con comorbilidades y este fin de semana se espera un arduo trabajo, queremos llegar a toda la población. Estamos totalmente dispuestos a ayudar desde nuestro vacunatorio a combatir esta pandemia; 1200 el sábado, 1.200 personas convocadas el domingo y 1900 personas convocadas para el día lunes. Este es nuestro aporte para la salud; desde el vacunatorio sabemos que una de las mayores ilusiones que podemos llegar a tener es llegar a todos, pero implica muchísimo trabajo, mucha responsabilidad. Le pedimos a la gente por favor que lleguen con barbijo, mantengan las medidas que todos ya sabemos de distancia, que traigan la hoja de declaración jurada, que mantengan el orden, el respeto”, indicó Díaz.Respecto de las segundas dosis, remarcó que “van a salir por turnera, vamos a estar recibiendo segundas dosis pero no las tenemos ahora; ni bien lleguen seguiremos vacunando. Nos falta todo el grupo de los mayores de 80 años y de 70, les pedimos que tengan un poquito de paciencia ya que algunos preguntan porque ya llegaron a los 90 días desde la primera dosis, pero que se queden tranquilos que no hay ningún problema si se pasan unos días”.