La actividad metalúrgica presentó en abril un aumento del 51,8%

En abril de 2021 la actividad metalúrgica presentó un aumento del 51,8% en términos interanuales y una caída de 4,4% con relación a marzo. De esta manera, la producción acumula un crecimiento de 21,2% en los primeros cuatro meses del año, según el último Boletín de Actividad que mensualmente elabora la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Teniendo en cuenta el piso de caída registrado en abril de 2020 de 38,7% interanual, la actividad metalúrgica se encuentra por encima de los niveles de producción registrados entre fines de 2019 y principios de 2020, pero debajo de los niveles que había a comienzos de 2019.En tanto, el promedio de utilización de la capacidad instalada de abril se ubicó en torno al 51,5% registrando un aumento en términos interanuales, pero por debajo del nivel de marzo de 2021.El nivel de empleo registró un nuevo incremento en términos interanuales, en abril presentó una variación de 4,0% en relación con el mismo mes de 2020. De esta manera, acumula un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año.En abril también se mantuvo la tendencia de mejora en la evolución del empleo: el 53% de los empresarios indicó haber aumentado su plantilla de personal con relación al mismo período del año anterior. Esta mayor contratación de personal se explica por las crecientes incorporaciones de personal para compensar a aquellos trabajadores que por diversos motivos no pueden asistir a sus lugares de trabajo. Por el contrario, el 21% de los empresarios redujeron su nivel de empleo durante abril de 2021 con relación a igual mes de 2020.En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral en abril se registraron los siguientes datos: el 25% de los empresarios indicaron haber reducido las horas extras, mientras que un 11% señaló una reducción de la jornada laboral.Analizando la evolución de las diferentes medidas adoptadas en el ámbito laboral, aumentó levemente el porcentaje de empresas que aplicaron una reducción de horas extras. El 25% de las empresas indicaron que redujeron las horas extras en abril.Por otro lado, el porcentaje de empresas que aplicó una reducción de la jornada se mantiene en niveles bajos, menores a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, en abril el 11% de las empresas debió reducir la jornada laboral.ACTIVIDAD POR REGIONESA nivel regional, las principales provincias que nuclean la actividad metalúrgica presentaron aumentos en sus niveles de producción, recuperando la pérdida sufrida durante abril de 2020. Las provincias que registraron los mayores incrementos en términos interanuales fueron Córdoba (66,2%), Entre Ríos (55,6%) y Santa Fe (50,9%).Por su parte, la provincia de Buenos Aires (incluye CABA) 12 registró un crecimiento de 44,8% interanual, pero no logra recuperar lo perdido en abril de 2020 y se mantiene por debajo de los niveles de 2019. En las subregiones, el AMBA presentó un aumento de 45,3% interanual, mientras que en el interior de la provincia el crecimiento fue de 42,8% con relación a abril de 2020.En cuanto a la provincia de Mendoza, registró un aumento de 29,4% interanual. Siendo una de las provincias más afectadas durante 2020, y que aún permanece por debajo de los niveles de producción 2019.SECTORESLos diferentes sectores que nuclean la actividad metalúrgica presentaron incrementos en sus niveles de producción durante abril de 2021, luego del piso de caída registrado en el mismo mes de 2020. En este sentido, el rubro de Fundición presentó un aumento de 63,4% interanual, luego de estar entre los sectores más afectados. Este aumento se explica por la baja base de comparación porque el rubro de Fundición fue uno de los que ha experimentado mayores contracciones en el nivel de producción en el transcurso de los últimos años.Por otro lado, los rubros de Equipamiento médico (10,7%), Equipos y aparatos eléctricos (43,7%) y Bienes de capital (51,5%) también presentaron aumentos en sus niveles de actividad, pero aún no logran recuperar lo perdido en 2020.Por su parte, el sector de Autopartes (60,1%) continúa con crecimientos interanuales, a partir de su recuperación en octubre de 2020. Sin embargo, registró una baja con relación a marzo de 2021 en línea con la menor fabricación de vehículos experimentada en marzo de este año.Asimismo, los sectores de Maquinaria agrícola (51,0%) y Carrocerías, remolques y semirremolques (61,2%) mantienen crecimientos sostenidos, superando los niveles de 2019.CADENAS DE VALORConsiderando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en abril se observó un aumento generalizado en términos interanuales, en línea con el nivel de actividad general del sector. Los mayores incrementos fueron registrados por las empresas vinculadas a los sectores de Agroindustria (66,6%) y Automotriz (66,2%) manteniendo un crecimiento sostenido y recuperando los niveles anteriores a la pandemia.Por otro lado, las empresas que tuvieron como destino de su producción a los sectores de Petróleo y gas (35,8%) y Minería (40,7%), también presentaron aumentos interanuales. Sin embargo, no alcanzan a recuperar lo perdido en abril de 2020.Asimismo, las empresas vinculadas a los sectores de Alimentos y bebidas y Consumo final continúan con un buen desempeño en su nivel de producción.EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓNEn relación con las expectativas de producción para el trimestre móvil mayo-julio, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. En este sentido, el 48% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que solo el 16% espera una caída en el nivel de actividad para los próximos tres meses.En cuanto a las expectativas de producción por región, la provincia más optimista fue Mendoza, el 48% de los empresarios prevé un aumento en la actividad, mientras que en Buenos Aires (incluyendo CABA) y Córdoba el porcentaje de visión positiva fue de 44%. La provincia menos optimista fue Santa Fe donde el 40% de los empresarios espera un aumento en la actividad.EXPECTATIVAS DE EMPLEOEn relación con el nivel de empleo, se advirtió una mejora con relación al trimestre anterior, teniendo en cuenta que aumentó el porcentaje de empresas que cree que el empleo va a aumentar en los próximos tres meses. En este sentido, el 45% de las empresas que prevé un aumento en su plantilla de personal. Mientras que el 22% de los empresarios espera una disminución en el nivel de empleo.