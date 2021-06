"El sector metalúrgico le agrega valor a la industria nacional"

Cada 5 de Junio se conmemora en la Argentina el “Día de la Industria Metalúrgica”, un sector clave para el desarrollo del país. La fecha recuerda que un día como hoy pero del año 1904 se constituyó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que actualmente agrupa a más de 60 cámaras, tanto sectoriales como regionales que representan a unas 24.000 empresas en todo el territorio argentino que generan unos 300.000 puestos de trabajo directos, cuya actividad incide notablemente en el PBI.La trayectoria de la institución y la importancia del sector para la economía nacional merecieron el reconocimiento del Congreso Nacional que instituyó el 5 de junio como el Día de la Industria Metalúrgica, coincidiendo con la fecha de la fundación de ADIMRA.La empresaria rafaelina Graciela Acastello, presidenta del Directorio de ETMA SA y de la Cámara de Metalúrgicos de Rafaela y la Región (CIMR), subrayó que “la industria metalúrgica es un gran aportante al valor agregado de la industria nacional”. En el plano personal, expresó: “Asumí la presidencia de la Cámara de Metalúrgicos de Rafaela y la Región en octubre del año 2020 y para mí ser la primer presidente mujer de esta Cámara, representa un gran orgullo pero por sobre todo una tremenda responsabilidad”.“La Cámara representa a más de 120 empresas asociadas, y la próxima semana, el 10 de junio, cumple 55 años de vida, de una trayectoria impecable y de un nivel dirigencial de excelencia”, enfatizó Acastello.Al ser consultada acerca del aporte que esta actividad productiva hace al desarrollo del país, Acastello señaló que “la industria metalúrgica es un gran aportante al valor agregado de la industria nacional, por lo que cualquier plan que pretenda desarrollar económicamente en forma perdurable la economía, requiere de apoyar la industria metalúrgica nacional con políticas de largo plazo, estables y que favorezcan la inversión y el empleo de mano de obra”.“Una de las fortalezas de la Cámara de Metalúrgicos es estar asociados a su entidad madre que es ADIMRA, esto nos permite estar mucho más cerca de los poderes de decisión a nivel nacional, lo que posibilita presentar nuestras necesidades, manifestar cuáles son los proyectos que creemos necesarios para el desarrollo local”, explicó la dirigente.UN 2020 DE RECONVERSIÓNGraciela Acastello, como representante de la industria metalúrgica, analizó el impacto que ha tenido la pandemia en su inicio y contó como los industriales fueron afrontando ese escenario cambiante e incierto: “En el año 2020 tuvimos esa drástica cuarentena que interrumpió intempestivamente todas las actividades económicas, lo cual produjo un problema muy grave en muchas industrias; si bien esto fue paleado por algunas políticas nacionales de ayuda, el daño fue muy importante y además la inversión que hicieron las empresas en protocolos, en infraestructura, en elementos de seguridad e higiene fue muy importante. Todo esto permitió que con el cumplimiento estricto de protocolos, las empresas pudieran demostrar que no éramos parte del problema del Covid, sino una forma de salir del problema del Covid, o por los menos de frenar el problema de la pandemia”. Y afirmó: “Se demostró muy taxativamente que la industria no propaga el virus, sino que por el contrario permite prevenirlo y también frenarlo en el caso de que se produzca”.UNA AGENDA A LARGO PLAZO“Sabemos que seguramente la agenda de este año va a estar fundamentalmente orientada a paliar efectos de la pandemia, no obstante no nos olvidamos de seguir pidiendo por una agenda impositiva que permita un sistema tributario más justo y menos distorsivo, por reclamar flexibilidad laboral para poder incentivar la contratación de mano de obra y préstamos para que las inversiones sean realmente productivas y favorezcan un desarrollo y un crecimiento productivo de las empresas a largo plazo”, finalizó la presidente de la CIMR.