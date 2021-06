En la mañana de este viernes, el intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti brindaron una conferencia de prensa. Se dialogó sobre la llegada de vacunas, el despliegue del operativo de vacunación, la asistencia que se le da a las familias o personas que tienen que cumplir el aislamiento, reprogramación de turnos, situación del hospital, construcción de un nuevo módulo para atención de personas COVID-19 positivas, entre otros.Castellano comenzó señalando que “llevamos alrededor de 14 meses de pandemia, en general, dando noticias negativas para nuestra población. Eso nos duele y apena. Pero queremos poner una luz de esperanza a través de este plan masivo de vacunación que estamos llevando adelante en nuestra ciudad”. “El objetivo es poder llegar el fin de semana a 40 mil dosis inoculadas. Queda un camino largo por recorrer porque, más allá de estar vacunados, necesitamos seguir con los otros cuidados: mantener la distancia social, el uso del barbijo y lavado de manos”. “Por otra parte, con nuestros equipos, seguiremos con los testeos porque la única manera de cambiar la situación que nos presenta esta pandemia es combinar vacunación masiva con cuidados individuales y testeos. Estamos en un momento muy crítico, atravesando una meseta alta, pero la luz de esperanza se abre con este proceso de vacunación masiva”. “Tenemos toda la logística alistada para colocar todas las vacunas que vayan llegando y, como equipo, estamos dispuestos a vacunar día y noche, incluso, los fines de semana. Es lo que preparamos y haremos en los próximos días, habida cuenta de la gran cantidad de vacunas que están arribando a nuestro país, la provincia y nuestra ciudad de Rafaela”.OPERATIVOAl tomar la palabra, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, brindó precisiones sobre el operativo masivo de vacunación que se desarrolla en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”. “Comenzamos el lunes con el operativo y la llegada de muchas dosis. A pesar de tantas noticias tristes, hoy es un día muy importante y satisfactorio porque estamos logrando lo que nos habíamos propuesto. Desde el lunes al viernes, vamos a colocar 8 mil vacunas”, explicó la funcionaria municipal. Además, dijo que “el sábado y domingo vamos a continuar con el operativo donde 2.400 rafaelinos y rafaelinas van a acceder a su dosis. Poder trabajar con esta noticia de esperanza es un gran aliento para seguir con esta propuesta de colocar todas las vacunas que llegan”. Villafañe evaluó que desde el lunes que comenzaron con la actividad hasta el próximo domingo, “se colocará un total de 10 mil dosis. Para nosotros es un número muy importante. Por eso reforzamos la necesidad de que las personas mayores de 18 años, con y sin comorbilidades, que aún no se inscribieron, lo hagan en la página web santafe.gob.ar”. Rafaela y la región están recibiendo una gran cantidad de vacunas y “creemos que podemos mejorar mucho más de lo que venimos haciendo este operativo. Contamos con un equipo de empleados provinciales, municipales y muchísimos voluntarios que están colaborando”, señaló.MAS VACUNAS PARA RAFAELAEste viernes llegó a la ciudad una tanda de 4.300 vacunas para ser aplicadas en las próximas 72 horas. “Esto habla a las claras que realmente nos estábamos preparando para este operativo. Con los turnos que ya fueron otorgados para el fin de semana, al día domingo vamos a poder alcanzar el objetivo propuesto: 40 mil dosis. Un número que nos alienta a seguir y nos brinda la satisfacción de todo el trabajo realizado”; remarcó Myriam Villafañe. También agradeció a todo el personal que se encuentra trabajando en esto: “Es un orgullo poder trabajar con todos ellos, porque conocemos la cantidad de horas que están expuestos. Cada persona recibe la misma atención, predisposición y cariño”. “Agradezco a las personas voluntarias que se sumaron a colaborar voluntariamente. De esta salimos todos juntos”, agregó.DECLARACION JURADASobre esta nueva exigencia, la funcionaria declaró que las personas con comorbilidades que serán vacunadas, deberán presentar una declaración jurada firmada o un certificado médico de la enfermedad. Quienes necesiten solicitarla, podrán acceder a ella desde la página web de la Municipalidad de Rafaela: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/295.ESTAMOS CERCAPor último, contó que “continuamos con un trabajo importante, silencioso pero no menor, que consiste en la asistencia que deben cumplir el aislamiento por ser casos positivos de COVID y no pueden sustentarse solos porque trabajan de forma independiente”. A través de este programa, “que habíamos creado el año pasado apenas inició la pandemia, tenemos varias cuadrillas que realizan este trabajo. Diariamente asistimos a un total de 40 familias que atraviesan esta situación. Colaboramos con alimentos, elementos de higiene y medicamentos. Es un trabajo que vamos a sostener mientras dure este situación”.HISOPADOSEl número diario de hisopados continúa siendo el mismo. Se solicita que ante cualquier síntoma, se comuniquen con el teléfono 107. No hay demoras en el otorgamiento de turnos.REALIDAD DEL HOSPITALA su turno, Lanzotti remarcó: “El Hospital continúa trabajando con toda su capacidad operativa: laboratorio, radiología, tomografía, farmacia, lavadero, cocina y mantenimiento; tratando de sortear con esfuerzo e iniciativa el desgaste del estrés diario; los problemas que generan un sistema de recursos humanos, insumos y medicamentos puesto en constante tensión, y a veces en falta por muchas variables que nosotros no manejamos”. “En estos días vivimos muy intensamente y angustiados, la comunidad fue sacudida por casos graves, desenlaces crueles y la fatalidad que cruzó todo límites al ponernos en nuestra neonatología: un bebé recién nacido en nuestra UTI con el agravado de haber incorporado la causa de muerte materna al COVID. A pesar de esto y con nuestras propias limitaciones intentamos hacer engranajes fundamentales en la recuperación de la salud y de la sociedad”. "Ayer -por el jueves-, comenzamos con otra ampliación, hoy -por ayer- tenemos una ocupación de características regionales en nuestro Hospital; tenemos en lo que es sala general 80% de pacientes de Rafaela y 20% de afuera y en lo que es camas críticas el 65% de pacientes de la región contra 35% de Rafaela”. “Intentaremos albergar ahora otro módulo, una unidad de medicina crítica, sobre la vereda de calle Balcarce. Esto no será en forma inmediata, requerirá un gran esfuerzo de todos los ámbitos, pero la idea es que podamos seguir sumando camas críticas a nuestro sistema”. “Desde que empezó la pandemia incorporamos más de 100 enfermeros y más de 40 profesionales entre médicos y otros profesionales de la salud que están ayudando a esta continua demanda de tensión. Más allá del exceso de trabajo, nosotros seguimos apostando a salir adelante; es importante agradecer a los que todos los días nos dan una mano”, finalizó el Director.