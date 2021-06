Quienes se inscribieron con comorbilidades, deberán presentar declaración jurada

En el marco del Plan Estratégico de Vacunación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la resolución 2883/2020, aquellas personas que formen parte de la población de 18 a 59 años con comorbilidades y se inscriban en el Registro Provincial de Vacunación, deberán llevar un documento que respalde la situación declarada. Ante esto, en caso de no presentarlo, podrán completar una declaración jurada antes de ser inoculados.La misma ya se puede descargar desde la página web del municipio o a través del siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/295; para completarla y llevarla cuando le llegue el turno de ser vacunados.Desde este viernes, en todos los vacunatorios de la provincia de Santa Fe se instó a firmar las declaraciones juradas a aquellos que no presenten la documentación respaldatoria. Recordemos que de acuerdo al artículo 293 del Código Penal, las personas que presenten una declaración que no sea real o esté falseada, pueden tener consecuencias penales.