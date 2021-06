Fin de semana con mayores restricciones y controles

Cierre y afloje, ese es el esquema planteado por el Poder Ejecutivo Nacional durante las últimas semanas para poder equilibrar los requerimientos del sistema sanitario y el de los sectores productivos. Este fin de semana, las restricciones serán más estrictas y sólo podrán circular aquellas personas autorizadas.Al ser consultado acerca de los controles previstos, el secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo indicó: “La intención de estas medidas es bajar fuertemente lo que es la circulación vehicular y la presencia fundamentalmente de vecinos movilizándose por la ciudad, a partir de lo que entendemos que es necesario una caída de la actividad en general. Observamos por un lado un enorme esfuerzo de vastos sectores de la comunidad tratando de respetar las restricciones, asumiendo una responsabilidad personal coincidente de alguna manera con lo que el momento exige. Por otro lado, asistimos a lo que entendemos que es una enorme expectativa y una creciente esperanza que empieza a aparecer con lo que es este acelerado ritmo de vacunación que se viene alcanzando, y pensamos que ese contexto debe ser complementado justamente con la tarea de control, tratando de garantizar el máximo posible el cumplimiento de las restricciones y tratando de evitar que todo ese esfuerzo no se tire por la borda a partir de la actitud irresponsable de algunos sectores minoritarios y que persisten con actitudes que van en contra del objetivo que se está persiguiendo”.“La intención es poder replicar de alguna manera la estrategia de trabajo que se utilizó el fin de semana anterior, con una coordinación de todas las fuerzas que integran el comando unificado, tratando justamente de lograr esto que mencionaba, por un lado disminuir al máximo posible la circulación vehicular en la ciudad, lograr que los vecinos bueno eviten los encuentros que se suelen generar en los espacios públicos, que son bienvenidos para otro momento pero no para este momento sanitario que exige que hagamos un esfuerzo más para para lograr ese objetivo, que es tratar de que esta curva de contagios persistente y alta empiece a disminuir”, planteó el funcionario.CONTROLES EN ELOPERATIVO DE VACUNACIONEn tanto, Lombardo pidió a la población contribuir en estos momentos de mayores exigencias, ya que este fin de semana, las fuerzas también estarán participando del apoyo en la logística del operativo de vacunación: “A todos los controles, se suman algunas complejidades pero que tienen que ver con cuestiones positivas, ya que para que este operativo de vacunación inédito se pueda realizar en orden y con la eficiencia que se vino llevando a cabo durante la semana, es necesario que ahí también tengamos recursos humanos destinados a generar el control y orden de funcionamiento para lograr la agilidad necesaria, por lo cual, me permito solicitarle a la comunidad, que hagamos un esfuerzo adicional grande este fin de semana para poder avanzar en esta ansiada necesidad de poder bajar la curva de contagios. Creo que en general, hay una actitud de responsabilidad por parte de la comunidad, entendiendo lo crítico del escenario por el que estamos atravesando y el esfuerzo grande del Estado para poder llevar adelante los controles necesarios”. Sobre los controles específicos, el secretario de Gobierno señaló que “se generan puntos de controles fijos, puntos de controles móviles y recorridas permanentes que es lo que nos permite estar en cercanía de las situaciones que se van sucediendo; hay una interacción muy importante también con el vecino, a partir de los llamados por denuncias y eso nos genera un ritmo de actividad muy grande los fines de semana. La coordinación con las distintas fuerzas es lo que nos posibilita actuar con mayor celeridad, desarticulado aquellas acciones que van en contra de lo dispuesto”, advirtió.