Reutemann continúa en terapia intensiva

El senador nacional Carlos Reutemann permanecía ayer internado en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Santa Fe y continuaba "vígil, afebril y hemodinámicamente estable", aunque seguía con "pronóstico reservado". Así lo indicó el parte médico emitido este viernes a las 15:00 por el sanatorio donde está internado el ex gobernador de Santa Fe debido a una hemorragia digestiva generada por sus patologías preexistentes."En la tarde de ayer presentó episodio de hemorragia digestiva alta consecuencia de sus patologías preexistentes: hepatopatía crónica e hipertensión portal de larga data, por lo que requirió tratamiento endoscópico a cargo del Dr. Esteban Fleischer para detener el sangrado", informó la entidad.Al respecto, se indicó que "dicho procedimiento resultó exitoso" y que el senador "hasta el momento no ha repetido hemorragias", tras lo cual se señaló que "continúa vígil, afebril y hemodinámicamente estable".El sanatorio informó además que "en la fecha se realizó un nuevo ateneo interdisciplinario entre los profesionales que intervienen coordinados por el doctor Luis Ranieri, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, y el doctor Sebastián del Pazo, coordinador del Departamento Clínico para definir nuevas conductas diagnósticas y terapéuticas"."Debido a la complejidad del cuadro y teniendo en cuenta el delicado estado de salud en el cual se encontraba luego de su internación en el mes de mayo su pronóstico continúa siendo reservado", agregó el parte.Durante la jornada también se difundió un mensaje con un pedido de dadores de sangre en el cual se indicó: "Para Carlos Reutemann que se encuentra internado en el Sanatorio Santa Fe, se necesitan dadores de sangre. Los dadores deben presentarse en Medicina Transfusional, Bv Gálvez 1985 de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, puede desayunar, pero no consumir lácteos. Desde ya muchas gracias".Según el parte médico que se había difundido el pasado jueves por la noche, Reutemann se encontraba internado desde el domingo, tras una recaída volvió a la terapia intensiva donde le practicaron "estudios de urgencia".A la vez, por las redes sociales se replicó el pedido de dadores de sangre para ayudar el tratamiento iniciado, lo que contrastó con la leve mejoría que había insinuado en medio del estado crítico que atravesaba el senador nacional.Reutemann, de 79 años, había sido internado por un cuadro de anemia el pasado 5 de mayo y permaneció hospitalizado hasta el 21 de ese mes, y durante su proceso de recuperación en su casa reingresó para ser asistido.En tanto, su hija Cora publicó en redes sociales un mensaje para apoyar a su padre a superar su enfermedad, luego de la polémica con la pareja de Reutemann por no poder tener contacto con su padre.El Senado, por su parte, aprobó una licencia de 30 días con goce de haberes para el santafesino.Al inicio de la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en una votación rápida y a mano alzada la licencia de un mes para el histórico senador y ex gobernador de Santa Fe.