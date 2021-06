Argentina no pudo ganarle a Chile

FOTO NA NO ALCANZO. El festejo de Lionel Messi tras convertir el penal.

La Selección argentina mostró pinceladas de buenas intenciones, pero se quedó en el intento, y empató anoche 1 a 1 con Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Catar 2022, en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero. El equipo albiceleste abrió la cuenta con un penal de Lionel Messi, a los 24 minutos del primer tiempo, a instancias del VAR, luego de una falta del defensor Guillermo Maripan sobre Lautaro Martínez. Sin embargo el conjunto trasandino igualó a los 35 del mismo período con un tanto convertido por el ex delantero de River Alexis Sánchez, en una acción de pelota parada.

Con este resultado Argentina sigue segundo en la tabla de posiciones con 11 puntos, detrás de Brasil que suma 12, mientras que Chile está sexto con 5 unidades. La próxima fecha, el martes próximo, Argentina visitará a Colombia en Barranquilla.

Luego de un primer tiempo discreto, donde el equipo de Scaloni tuvo dificultades para llegar al arco rival, hubo una cierta mejoría en el complemento con buenos ingresos de Correa y Alvarez, pero que no fueron suficientes. El arquero chileno Bravo se lució en un par de intervenciones ante Messi.

Lo más positivo de la performance argentina fue el sólido estreno del defensor Cristian Romero, que prácticamente no tuvo errores.

ARGENTINA 1 - CHILE 1

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Argentina: Emiliano Martínez; Juan Foyth Nahuel Molina), Cristián Romero, Lucas Martínez Quarta (Lisandro Martinez) y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos (Angel Correa), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Exequiel Palacios) y Ángel Di María (Julián Alvarez); Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aranguiz (Tomás Alarcón), Erick Pulgar, Pablo Galdames (César Pinares); Jean Meneses, Eduardo Vargas (Carlos Palacios) y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Primer tiempo: a los 24' gol de Messi -p- (A) y 35' gol de Sánchez (Ch).

HOMENAJE A DIEGO

En su primer encuentro oficial luego de la muerte del astro, la Selección argentina decidió homenajear a Diego Armando Maradona con una camiseta especialmente diseñada para la ocasión, además de que el capitán Lionel Messi encabezó la inauguración de un monumento gigante en bronce del "Diez", en la puerta del estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.

La obra mencionada fue realizada por el escultor cordobés Carlos Benavídez, radicado en Buenos Aires y que se encuentra presente en Santiago del Estero. Allí también destapó la escultura el gobernador Gerardo Zamora, con el acompañamiento de Messi, luego de que todos los jugadores descendieron del micro que trasladaba a la delegación albiceleste desde el hotel en Termas de Río Hondo hasta el estadio. Benavídez explicó que la obra tiene un grado de detalle notable, hasta se distingue el arito y anillo característicos del "Diez", que lleva la pelota pegada al pie izquierdo y una camiseta con su número en la espalda.

Según reveló Zamora, el momento que se inmortalizó fue el que Maradona canta el Himno Nacional antes de la semifinal del Mundial de México 1986, ante Bélgica. Luego, ya dentro del campo de juego, la Selección argentina decidió salir a la cancha con una camiseta especial que mostraba una foto de Diego Armando Maradona en el pecho, con la leyenda "1960-Infinito" que se utiliza desde el pasado 25 de noviembre.