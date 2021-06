Canapino se refirió a la Indy 500

Agustín Canapino, admirador de la Fórmula 1 y el automovilismo internacional, se refirió a la Indy 500. "Tiene esa dosis de mística y riesgo que en la mayoría de las categorías del mundo se fue perdiendo".El arrecifeño fue contundente al opinar tanto de esa particular competencia como del legendario circuito del Indianápolis Motor Speedway."Para mí, la Indy 500 mantiene la vieja esencia del terrible riesgo que significa, admiro mucho a esos pilotos, es fantástico lo que hacen", afirmó el piloto de Turismo Carretera y Súper TC2000, quien recordó su sensación de haber conocido esa histórica pista estadounidense."Ricardo Juncos me llevó a Indianápolis y realmente no lo podía creer, la pista es muy angosta y mucho más difícil de lo que uno ve por televisión, tiene esa dosis de mística y riesgo que en la mayoría de las categorías se fue perdiendo. La Indy 500 lo mantiene y por eso cada vuelta te tiene esperando a ver qué pasa, es muy arriesgado lo que hacen", finalizó el tetracampeón de Turismo Carretera.