Lewis arrepentido de sus declaraciones en Mónaco

Lewis Hamilton tuvo un Gran Premio de Mónaco olvidable por la floja actuación que cumplió, al finalizar en un magro séptimo puesto.Durante la carrera se lo vio muy fastidioso por la estrategia que empleó Mercedes. Es más, tras la competencia tuvo algunas palabras críticas hacia el equipo y en la previa de este fin de semana, en Azerbaiyán, el piloto británico se mostró arrepentido."Perdimos muchos puntos hoy por una actuación muy, muy mala del equipo. Definitivamente estoy un poco sorprendido por eso", había declarado Hamilton tras la carrera disputada en el Principado.Ayer, el heptacampeón mundial se mostró arrepentido por sus declaraciones: "Creo que, naturalmente, en el calor del momento, no siempre se dice lo mejor. Creo que la crítica constructiva es siempre algo bueno, pero es mejor expresarlo a puerta cerrada y eso es lo que hemos estado haciendo".Y luego agregó: "Creo que no había una sola persona a quien culpar. Participé en gran medida en el proceso de toma de decisiones, y después de retroceder, echar un vistazo y analizar las cosas, hay cosas que podría haber dicho que habrían tenido un efecto dominó".Por último, dijo: "Entonces sabemos que podríamos haberlo hecho mejor y una carrera no nos define. Por supuesto, siempre intentaremos hacerlo mejor en el futuro. Como ya dije, ganamos y perdemos como equipo, así que seguiremos adelante y esperaremos algo mejor".El finlandés Valtteri Bottas se vio obligado a retirarse del Gran Premio de Mónaco después de que Mercedes no pudiera sacar su neumático delantero derecho durante la única parada en los pits.La cara de la tuerca de la rueda quedó atorada después de que la pistola que sirve para retirarla ingresó a la zona en un ángulo, y luego se informó que el equipo solo pudo quitar ese elemento un vez que el coche pudo regresar a su base en Brackley.Mercedes sugirió que el ligero ángulo en el que entró la pistola fue, en parte, como consecuencia de la forma en que Bottas había ingresado a su box, impidiendo que la pistola entre en la línea recta ideal.Ante esta situación el finlandés no estaba tan convencido de haber realizado algo fuera de lo normal.Cuando se le preguntó si estaba sorprendido de que Mercedes le hubiera señalado por estar fuera de posición, Bottas dijo: "Sí, me sorprendió. Vi el vídeo, y para mí fue bastante preciso donde me paré, así que me sorprendió bastante".Bottas dijo que los datos que había visto en el informe posterior Gran Premio de Mónaco mostraban que solo estaba un par de centímetros fuera de la posición, lo que está dentro de los niveles normales de tolerancia."Analizamos todo en detalle y sabemos que probablemente podríamos haber hecho un mejor trabajo como equipo y con la parada en los pits, pero fue muy normal", explicó."Por supuesto que quería ver todos los informes sobre dónde paré. Creo que estaba como a dos o tres centímetros de la línea central. Y, si consigues esa precisión normalmente, está muy bien", insistió Bottas.