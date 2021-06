La autorización para el fútbol de ascenso

Se terminó la incertidumbre sobre la reanudación o no de los torneos de ascenso en el fútbol argentino. La Primera Nacional retornará en la undécima fecha y Atlético de Rafaela estará visitando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el próximo jueves a las 14 horas. AFA también confirmó el regreso de la Primera B, Primera C y Federal A, quedando solamente suspendida por ahora la Primera D.La Crema, que en su última presentación igualó 2 a 2 ante Tristán Suárez en el Monumental de barrio Alberdi, tendrá este viernes una práctica de fútbol donde el director técnico Walter Otta irán delineando el equipo que se presentará en el estadio "23 de Agosto". La buena noticia es que ya podrá contar en plenitud con jugadores que hace dos semanas estaban un poco al límite en lo físico, como Facundo Soloa y Marcos Giménez, y quienes se habían recuperado en ese momento del covid, como Enzo Avaro y Darío Rostagno.Recordemos que tanto la Crema como el Lobo jujeño suman 14 puntos en la Zona B, en los puestos 6 y 7 respectivamente del grupo.TODA LA PROGRAMACIONya jugaron, Quilmes 2 vs. Mitre de Santiago del Estero 1.Miércoles 9 a las 21.10, Gimnasia de Mendoza vs. San Martín de Tucumán (TV). Jueves 10 a las 15.00 Deportivo Riestra vs. Belgrano de Córdoba (TV); Deportivo Maipú de Mendoza vs. Chacarita; a las 18.00 Temperley vs. Nueva Chicago (TV); Estudiantes de Río Cuarto vs. Almirante Brown; Tigre vs. Estudiantes de Buenos Aires (TV); a las 20.10 Agropecuario de Carlos Casares vs. Atlanta (TV). Libre: Alvarado de Mar del Plata.Miércoles 9 a las 15.00 Tristán Suárez vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn; 15.30 Instituto de Córdoba vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (TV); a las 16.00 Güemes de Santiago del Estero vs. Villa Dálmine.Jueves 10: a las 14.00 Gimnasia de Jujuy vs. Atlético Rafaela; a las 15.00 Santamarina de Tandil vs. Defensores de Belgrano; Deportivo Morón vs. San Martín de San Juan.Viernes 11: a las 14.00 Ferro Carril Oeste vs. Brown de Adrogué (TV); a las 15.30 Almagro vs. San Telmo; a las 16.00 All Boys vs. Barracas Central. (TV).BAJAS MENDOCINASEmilio Porro, Brad Norman, Iván Hernández y Lucas Fernández (los tres primeros no eran tenidos en cuenta por el DT Gabriel Gómez y el último porque termina su contrato) se alejarán de Independiente Rivadavia de Menoza luego del 30 de junio.