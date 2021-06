Colón y Racing van por la gloria en San Juan

Colón de Santa Fe y Racing buscarán hoy una victoria que les permita quedarse con el título de la Copa de la Liga Profesional cuando se enfrenten en San Juan en un partido correspondiente a la final del campeonato argentino. El encuentro se disputará a partir de las 19.00 en el estadio San Juan del Bicentenario, contará con el arbitraje de Néstor Pitana, quien estará asistido por los jueces de línea Lucas Germanotta y José Castelli, y será televisado por TNT Sports y Fox Sports Premium.El "Sabalero", que viene de eliminar a Independiente, buscará ante Racing el primer título de su historia y volverá a jugar la definición de un torneo luego de la derrota por 3-1 ante Independiente del Valle de Ecuador en la Copa Sudamericana 2019. En caso que la "Academia" se corone vencedor del torneo alcanzará la línea de Boca como los dos máximos ganadores de copas nacionales (se aclara que no campeonatos) con 14 estrellas cada uno. Las 13 que se exhiben en la vitrina de Avellaneda son: Copa de Honor (1912, 1913, 1915 y 1917), Copa Ibarguren (1913, 1914, 1916, 1917 y 1918), Copa Beccar Varela 1932, Copa Competencia 1933, Copa George VI 1945 y Trofeo de Campeones 2019.En la jornada del miércoles Facundo Farías dio positivo en el test rápido de coronavirus y su presencia en el equipo colonista quedó descartada luego de dar el mismo resultado en el hisopado, pero en el medio, Colón recibió, por error, un resultado negativo y lo autorizó para ir al entrenamiento. Según se informó, el club santafesino recibió un resultado negativo erróneo de otro Farías, que no tenía ninguna relación con el futbolista y, al ser notificado del error, decidió aislar al jugador inmediatamente, tras lo cual la institución indicó que Farías había trabajado apartado y que no tuvo contacto con sus compañeros durante ese lapso de tiempo.El técnico Eduardo Domínguez colocaría a Nicolás Leguizamón en lugar de Farías, mientras que tendrá otra ausencia sensible con la baja de Rafael Delgado, quien acumuló su quinta amarilla en el el triunfo frente a Independiente por las semifinales.En Colón había una luz de esperanza con respecto a Delgado porque la Liga Profesional evaluaba la posibilidad de que se borre el artículo de suspensiones por acumulación de amarillas para la final, pero la AFA no dio lugar al pedido y el jugador deberá cumplir la suspensión y será reemplazado por Gonzalo Escobar.REGRESOS EN RACINGRacing viene de eliminar a Boca por penales y el entrenador Juan Antonio Pizzi no podrá contar con el futbolista Julián López debido a que dio positivo en coronavirus y se encuentra aislado recuperándose de la enfermedad. Previo a la semifinal frente al elenco de La Ribera, López había presentado síntomas compatibles con el virus, lo hicieron volver a la casa, le hicieron dos PCR que dieron negativo pero el miércoles fue otro el diagnóstico.El jugador siguió entrenando pero de manera diferenciada, es decir, no tuvo ningún contacto con otro miembro del plantel y, para tranquilidad de Pizzi, el resto de los testeos dieron todos negativos. El entrenador de Racing recupera a dos jugadores clave para el armado del equipo, uno de ellos es Juan Cáceres, quien no estaba en óptimas condiciones tras sufrir un desgarro, pero llegará bien al partido y entrará al once titular en lugar de Iván Pillud.Además, Mauricio Martínez cumplió con la fecha de suspensión por haber sido expulsado frente a Vélez en el encuentro por los cuartos de final y puede volver en la mitad de la cancha en reemplazo de Aníbal Moreno.Las siguientes son las probables formaciones:Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora; Alexis Castro; Nicolás Leguizamón y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orban; Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.