Buscan a quien escopeta en mano gritó "te mato"

En la mañana de la víspera, en nuestra sección online dimos a conocer que ante personal policial una rafaelina de 25 años de edad, denunció que se encontraba en la vereda de su casa y que observó que un vecino que se hallaba a unas seis viviendas de la suya (sita en la calle Muniagurria al 1100), gesticulaba además de gritarle que la iba a matar.

Seguidamente, según la exponente el sujeto ingresó a un domicilio y salió portando una escopeta, arma con la cual le apuntó a la vez que gritó "te mato".

En dicho escenario, de acuerdo a la mujer de referencia se acercó una chica y la tomó de los cabellos, instancia en la cual se acercó el citado individuo y la arrastró por la calle, experimentando escoriaciones en una rodilla y los glúteos.

Dicha situación cesó porque el arribo de familiares de la víctima puso en fuga al atacante.

No todo quedó allí, porque más tarde la denunciante salió a tirar agua y vio que la persona en cuestión estaba en las inmediaciones, y al ingresar y cerrar el portón escuchó lo que le pareció la detonación de un arma de fuego.

Además, explicó que daba cuenta a la Policía lo sucedido, porque tiene temor.

Sobre la identidad del agresor comentó no saber su nombre ni el lugar donde vive, y con relación a la mujer que la agredió, brindó su nombre de pila aunque solicitó que no se tome medida alguna hacia su persona.

Al respecto, una versión a la que tuvo acceso LA OPINION, indica que el sujeto está plenamente identificado, en tanto se procura la detención habida cuenta de no haber sido hallado en el domicilio en el cual tomó la escopeta, al momento de concretarse una acción policíaca relacionada a lo que se da a conocer en esta nota.

Cuando anoche se procedió al cierre de esta edición, oficialmente no se conocía detalle alguno sobre el arresto del individuo en cuestión.



DAÑOS EN CAJONES

DE ABEJAS

Autoridad de la Subcomisaría 2ª de la localidad de Ataliva, se hizo presente en un predio ubicado a la vera de la ruta provincial 13, y en el lugar personal de la Guardia Urbana atalivense dio cuenta de que los jóvenes allí presentes habían ingresado a la propiedad sin permiso, y dañaron cajones utilizados como cámara de crías de abeja.

Se trató de dos menores de 16 años de edad, a quienes se los trasladó a sede policial a los fines que determina la ley, y finalmente fueron entregados a sus progenitores.



NO SE CONCRETO

ROBO EN ESCUELA

Efectivos de la Comisaría 3ª de Sunchales acudieron al predio que ocupa una escuela, y la directora del establecimiento educacional dio cuenta de que se había activado la alarma.

En el lugar se pudo observar una ventana forzada, y la falta de dos canillas a la vez que se halló en la vereda una caja que contenía varios paquetes de masitas, por lo que se procedió al secuestro.

En definitiva, lo incautado fue restituido a la docente de mención.