Ni una menos: en Santa Fe son 33 las mujeres asesinadas durante la pandemia

Un informe realizado por el Observatorio de Femicidios y Feminicidios de la Corriente Mujeres, reveló que los índices de violencia contra las mujeres no han bajado durante este casi un año y medio de pandemia.Desde la ONG señalaron que desde el inicio de la pandemia en Argentina, del 20 de marzo de 2020 al 31 de mayo del 2021, se cometieron 33 feminicidios en la provincia de Santa Fe, 8 de ellos en 2021 y de esos casos, 6 se produjeron en contextos de criminalidad.Estos números se divulgaron al conmemorarse ayer un nuevo aniversario del femicidio de Chiara Páez, ocurrido en 2015, fecha que se tomó como emblema para la convocatoria nacional en reclamo de políticas más activas del Estado, para frenar la violencia machista y los asesinatos por cuestiones de género. En este marco, habrá una serie de actividades virtuales.El relevamiento en base a datos periodísticos que lleva adelante el Observatorio de Femicidios y Feminicidios de la Corriente Mujeres hace ya una década -incluye los femicidios en contextos de criminalidad según el Protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)-, muestra que pese a las condiciones de cuarentena y disposiciones sanitarias vigentes que variaron de acuerdo al contexto epidemiológico, los femicidios y feminicidios no cesaron durante este periodo (del 20 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021), elevando la cifra a 33 mujeres asesinadas en Santa Fe, de acuerdo a lo informados por La Capital.Surge del informe que, en esta etapa de aislamiento y distanciamiento, hubo más femicidios ocasionados por parejas y disminuyeron los femicidas exparejas o conocidos, precisamente por estar más tiempo en los hogares. También, cabe destacar que, en los feminicidios en contextos de criminalidad y travesticidios, aparece por primera vez la figura del sicario, es decir, un asesino a sueldo que ejecuta el crimen.Las crónicas policiales y las investigaciones judiciales, antes hablaban de "muertes por balaceras" mientras que en la actualidad, dan cuenta del temible "sicariato".Un dato que surge del relevamiento es que, de los 8 femicidios de este año en Santa Fe, 5 fueron en el departamento Rosario. La mayoría se produjeron en contextos de criminalidad, incluyendo el travesticidio de una mujer trans de 24 años que fue asesinada en un ataque a balazos registrado en Granadero Baigorria, y en el cual los investigadores secuestraron al menos 20 vainas servidas.Otro de los casos, fue un doble crimen en Vera Mujica y Rueda, Rosario, donde una pareja que circulaba en auto fue acribillada. La tercera víctima, fue una joven de 24 años también acribillada frente a su domicilio de Cepeda al 1300; allí mismo resultaron heridos su niño de 4 años y otra mujer.El cuarto caso, es el de una mujer de 30 años que había sido baleada en la puerta de su casa, en Villa Gobernador Gálvez, y que agonizó durante diez días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.El quinto fue el de una mujer de 63 años, que murió luego de ser atacada a balazos en cercanías de Isola y Maestros Santafesinos. Según fuentes policiales, en el lugar se hallaron más de 10 vainas servidas e investigaban presunto ataque sicario.La triste cifra de femicidios y feminicidios en Santa Fe, se completa con dos mujeres asesinadas en el departamento San Lorenzo y otra, en La Capital. Uno de esos casos en la ciudad de San Lorenzo llama la atención por la violencia y las armas utilizadas: dos hombres en moto se estacionaron y el acompañante roció el frente de la vivienda de una mujer de 58 años con munición 9 milímetros."Dispararon con una metra", afirmó el recorte periodístico, e indicó que la mujer estaba sentada mirando la tele y no se levantó más.En Argentina, en los 151 días del año 2021, la cifra se eleva a 106 feminicidios, de los cuales 8 fueron en Santa Fe.