Juez santafesino liberó a violador porque usó preservativo al cometer abuso sexual

Una víctima de una violación no sólo se enfrenta a los daños físicos y psicológicos que les deja un abusador, sino que a veces también tiene que lidiar con una Justicia que no las ayuda.Tal es el caso ocurrido en la provincia de Santa Fe, donde un magistrado liberó a un acusado de violación porque "usó preservativo en el momento del abuso".El protagonista de esta historia es el juez santafesino Rodolfo Mingarini, que liberó al imputado argumentando que "no se podía imaginar cómo hizo para forzar a la víctima, y colocarse el profiláctico"."No puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas y empujándola y sometiéndola, no puedo reconstruir cómo se toma el tiempo para colocarse el profiláctico", argumentó su decisión Mingarini."Cómo puede avanzar sobre el cuerpo de la víctima mientras se coloca el preservativo", agregó Mingarini, quien de esta manera puso en duda el relato de la víctima.El magistrado sostuvo que esa parte del relato "le generaba dudas", y para explicar sus inquietudes agregó que "podrían haber pasado varias cosas". "La relación sexual podría haber comenzado como algo consentido", sostuvo el juez al fundamentar su polémico fallo, de acuerdo a lo informado por Crónica.Tras exponer sus polémicos argumentos, el juez comunicó la liberación del acusado de violación, a pesar de que las pericias a la víctima confirmaron que había sido abusada.El video del juez argumentando su postura se viralizó en redes sociales, y generó el repudio de una gran cantidad de personas, sobre todo vinculadas a grupos feministas.