Murió por covid-19 Agustina Fontenla, participante de "Bake Off"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Una triste noticia sacudió ayer por la mañana las redes sociales. Agustina Fontenla, quien se hizo conocida durante el 2020 por su participación en "Bake Off", el reality de postres que conducía Paula Chaves por la pantalla de Telefe, falleció en la madrugada del jueves por complicaciones en su cuadro de covid-19.

La pastelera de 31 años, oriunda de San Antonio Oeste, Río Negro, había sido trasladada a la capital de la provincia para ser atendida en la Clínica Viedma, donde fue intubada. Según comunicó su familia, sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación.

"Está en terapia, con una máscara de oxígeno, pero gracias a Dios está bien atendida", destacó el martes su padre, Julio Fontenla, en diálogo con NoticiasNet. Pero el estado de Agus era tan crítico, porque padecía una alergia que le causaba problemas respiratorios, que tanto su familia, sus amigos como sus excompañeros del reality de pastelería pidieron cadenas de oración en las redes sociales.

Ayer por la mañana, su familia se encargó de dar la triste noticia a través de un aviso de una casa de sepelios cuyo texto exponía: "Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación".

Fontenla se recibió de abogada en 2015, pero mientras terminaba la carrera descubrió que su verdadera pasión era la pastelería. "Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar. Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar", contó entre lágrimas en el programa de Telefe.

Su humildad, buena disposición y las ganas de ayudar a sus colegas la convirtieron en una de las favoritas dentro y fuera del certamen. Y aunque se perfilaba como ganadora, quedó eliminada una semana antes de la gran final. Pero lejos de frustrarse, abrió su propio emprendimiento de pastelería en su ciudad natal, al cual llamó “Arte y azúcar”, y compartía cada uno de sus trabajos en su cuenta de Instagram.

"Su pasión por la pastelería ha sido inspiración para muchas y muchos jóvenes. Desde ese legado la despedimos, acompañando a sus familiares y amigos ante la irreparable pérdida", escribieron desde el Municipio en un comunicado.

"Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho", escribió Ángelo Pedrazza, uno de sus compañeros, al enterarse de su fallecimiento. Mientras que Gerardo Domínguez escribió: "¡Brillá Amiga! ¡Brillá Agus! Brillá en lo Alto con tu luz y tu magia. Alegranos con tu risa contagiosa. Así vamos a recordarnos siempre, los cuatro del grupo del interior. Siempre unidos, siempre con una sonrisa, hasta en los momentos más difíciles. Gracias por ser parte de nuestras vidas. No te vamos a extrañar porque siempre vas a estar entre nosotros. ¡Te Amamos Mucho Amiga!".

Por su parte, Paula Chaves también se hizo presente a través de las redes sociales, en donde escribió: “Hasta siempre Agus... QEPD. Un beso y abrazo enorme a su familia y amigos... qué triste noticia…”.