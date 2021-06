BUENOS AIRES, 4 (Télam). - Miembros de la comunidad audiovisual emitió hoy un comunicado de apoyo al Fondo de Fomento Cinematográfico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), "que se encuentra en peligro de caducidad", indicaron.

Según rememora el comunicado, en la ley de Presupuesto de 2018 se incluyó un artículo que le da un vencimiento a los fondos que son otorgados para el fomento del cine para diciembre de 2022.

"De no derogarse o prorrogarse el plazo establecido para los gravámenes seguirán existiendo, pero ingresarán en adelante a las 'Rentas generales' del Estado y no de forma directa al Fondo de Fomento Cinematográfico. El Incaa quedaría sin recursos propios para funcionar dependiendo de lo que cada año se le asigne en la Ley de Presupuesto y perdiendo su carácter de autarquía definido en su ley fundante", señaló el comunicado que cuenta con 2000 firmas y el apoyo de 40 asociaciones y agrupaciones del sector.

La Ley 17741 establece que el fondo de fomento se nutre principalmente de dos impuestos: uno a la exhibición en salas, a cargo del espectador, y otro proveniente de lo recaudado por el Enacom, a cargo de los licenciatarios, entre otros ingresos como donaciones o recupero en la devolución de créditos a la producción y el alquiler de videos.

Las firmas que acompañan el documento también apoyan la iniciativa legislativa que que se encuentra en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que impulsa la derogación de los incisos que ponen fecha de vencimiento a los impuestos que conforman el Fondo de Fomento.

"Luego de un tiempo en comisión, el proyecto de ley todavía no ha logrado los apoyos políticos necesarios para ser tratado en las cámaras. El tiempo apremia y es necesario que esta problemática sea considerada antes de que sea demasiado tarde", indicaron.

Entre las firmas están las de Cecilia Roth, Cristina Banegas, Vanessa Ragone, Mempo Giardinelli y Mirta Busnelli, entre más.