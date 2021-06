Anunciaron ayudas económicas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer, desde el Municipio se informó que, el pasado miércoles, en una reunión informativa, el intendente, Gonzalo Toselli, acompañado por el subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, Pablo Ghiano y el subsecretario de Producción y Cooperativismo, Flavio González anunció importantes medidas de ayuda económica para actividades que se vieron afectadas por el confinamiento.

En la oportunidad, el titular del Ejecutivo local hizo saber que elevó al Concejo Municipal el Proyecto de Ordenanza con las iniciativas presentadas para la reactivación económica.

Cabe destacar que la asistencia económica será no reembolsable para todos los titulares de unidades económicas (establecimientos, locales y servicios) con asiento en la ciudad de Sunchales, de las siguientes actividades:



* gimnasios;

* centros de pilates y yoga;

* piletas climatizadas;

* escuelas de artes marciales;

* canchas de fútbol 5;

* salas de baile, danzas y otras expresiones artísticas;

* salones de juegos infantiles;

* salones privados de eventos;

* transportes escolares;

* talleres y academias (culturales y artísticas);

* hoteles, residenciales y alojamientos;



Tabla de categorías y montos:



Monotributistas categoría A, B y C: $50.000

Monotributistas categoría D, E y F: $60.000

Monotributistas categoría G, H, I, J y K: $70.000

Responsables Inscriptos, Responsables No Inscriptos y Exentos: $100.000



En todos los casos, la situación impositiva del solicitante será elemento para determinar el monto que recibirá, el cual se otorgará en dos cuotas iguales, mensuales consecutivas.