El “Ni una menos”, presente en la sesión

En el marco de recordarse los seis años de aquella masiva movilización, la concejal Alejandra Sagardoy, pidió en el inicio de la sesión ordinaria que de manera virtual se desarrolló ayer, hacer uso de la palabra para referirse a esta fecha: “Hoy 3 de junio se cumplen 6 años de la primera movilización contra la violencia femicida, bajo la consigna “Ni una menos”, “Vivas y Libres nos queremos”. Ese grito poderoso que siempre está presente ese grito poderoso que siempre está presente. Hace 6 años que irrumpió en nuestro país este movimiento feminista, cuando una adolescente de 14 años embarazada, fue golpeada hasta la muerte y enterrada en el patio de la casa de los abuelos de su novio, esa joven era Chiara Páez. Fue la primera marcha masiva en repudio a la violencia machista”.

“Este femicidio marcó un punto de inflexión, un antes y un después en nuestra sociedad, donde mujeres de todas las ideologías, edades, estratos sociales, tomaron las calles para exigir el fin de los femicidios, la forma más extrema de la violencia machista y para ser la voz de quienes ya no la tienen”, enfatizó Sagardoy. Y continuó: “La violencia machista mata y no solo cuando el corazón deja de latir, también mata lentamente cuando coarta libertades, participación política y social; mata nuestro derecho a cambiar el mundo para todos y todas”.

La concejala radical, apuntó que según el Observatorio de Femicidios “Adriana Zambrano” de la Casa del Encuentro, desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2021, en el marco del DISPO, se produjeron 70 femicidios, 2 transfemicidios. “Cada informe duele, porque el alto índice de violencia sexista en nuestro país no desciende, es una problemática que nos tiene que preocupar y ocupar como funcionarios/as públicos. Una realidad que nos debe interpelar como sociedad”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, Sagardoy remarcó que “es responsabilidad del Estado, que es el principal garante y promotor del derecho de todas las personas a vivir en una sociedad libre de violencia. Es urgente que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones. Conmemorar esta fecha es plantearnos “ni una víctima más”; es visibilizar la problemática de la violencia machista. Es la búsqueda de la libertad para cada persona, es avanzar hacia una sociedad de libres e iguales en dignidad y derechos”.