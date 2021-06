El Concejo aprobó el plan de fomento de prácticas deportivas

Ayer por la mañana, de manera virtual, se realizó la sesión del Concejo, en donde se aprobó un proyecto de Cambiemos para implementar un Plan de fomento de prácticas deportivas, que fue acompañado por todos los ediles y en el que se propone al Departamento Ejecutivo Municipal realice estudios de factibilidad técnica y económica, para implementar un plan de fomento de prácticas deportivas guiadas por profesionales de la educación física. Los estudios deberán considerar: la importancia de las actividades físicas y deportivas para la promoción de la salud de la población, como asimismo para la prevención y recuperación de enfermedades no transmisibles; la importancia de reconocer a los gimnasios, natatorios y otros ámbitos de entrenamiento, como centros de promoción de la salud; la elaboración de protocolos de funcionamiento para las distintas prácticas deportivas, como asimismo para los casos de las actividades que se realizaren por prescripción médica; la importancia de los gimnasios e instituciones afines en los procesos de rehabilitación y recuperación de enfermedades transmisibles, particularmente del virus Covid-19.Leonardo Viotti al momento de argumentar explicó: “Este proyecto principalmente surge, entendiendo que es parte de la salud pública el deporte, es parte de la solución, no del problema, con lo cual debemos generar herramientas con sustento técnico, que busquen una alternativa, incentiven al desarrollo del deporte; el deporte previene 35 patologías crónicas, ayuda a tratar a las personas que han tenido Covid, como así también ayuda a prevenir el contagio de Covid. La inactividad física es el cuarto en lo que respecta a la mortalidad mundial, estos son justificativos técnicos que realmente debemos tener en cuenta al momento de plantear nuestras posturas frente a estas situaciones, en donde muchísimas personas especialistas defienden que el deporte debe incentivarse y no debe prohibirse en la situación en la que estamos; el deporte ayuda a combatir al Covid. Nosotros lo entendemos de esa manera”.Cabe aclarar que el Bloque Juntos había presentado una Minuta de Comunicación similar al Proyecto de Decreto de Cambiemos con fundamentos similares, y que además se capacite a los profesionales de la educación física para atender a los pacientes post Covid.Entre los proyectos aprobados, estuvo también el vinculado con la modificación del artículo segundo del convenio con el Club Ciclista de Rafaela, que posibilitará a la institución a realizar actividades deportivas, sociales y culturales, que propendan en forma directa al cumplimiento de los fines primordiales de la institución, que surgen de su estatuto social, a saber: Fomentar la educación física por la practica continuada del ciclismo, propender al mejoramiento moral y cultural de los asociados y promover el acercamiento con entidades deportivas y culturales del país y extranjeras a fin de coadyuvar al mejor progreso de la institución. El incumplimiento total o parcial del cargo impuesto, será causa de revocación de la donación.Por otra parte y tal como se anticipó, se aprobó el proyecto de Ordenanza por medio del cual se autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a disponer a título gratuito a favor de la razón social “Cormorán S.A.” seis fracciones de terreno, para ser destinadas a la construcción de un supermercado, y que se designan en plano de mensura, subdivisión y loteo.