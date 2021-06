Rafaela: 124 casos y una muerte

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este jueves otros 124 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, que tiene un acumulado desde el inicio de la pandemia de 12.366 afectados, siendo 1.519 los activos, 3.027 los aislados y 10.601 los recuperados. En tanto, en las últimas 24 horas se produjo el fallecimiento de un hombre de 54 años, con lo cuál son 246 los decesos de ciudadanos rafaelinos hasta el día de hoy a causa de este mortal virus. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", informaron que son 39 los pacientes Covid-19 positivos internados en UTI, todos con ARM, y 61 pacientes Covid-19 positivos en sala general.En tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 2.991 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino (casi mil menos que el miércoles, el peor día de la provincia en lo que va de la pandemia), que acumula 352.891, de los cuáles 37.780 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 317.111 por laboratorio. Rosario registró 934 infecciones y suma 130.548, la ciudad de Santa Fe 341 y totaliza 42.577, mientras que también se reportaron 125 en Villa Gobernador Gálvez, 79 en Venado Tuerto, 74 en Santo Tomé, 52 en Esperanza, 44 en San Cristóbal, 18 en San Jerónimo Norte, 12 en Ceres, 11 en Pilar, 9 en Humboldt y 8 en Laguna Paiva entre las localidades más afectadas. Mientras que en el Departamento Castellanos, que suma 20.219 casos, hubo 13 en San Vicente, 12 en Sunchales, 8 en Josefina y Bella Italia, 6 en Frontera, 4 en Humberto, 3 en Zenón Pereyra, 2 en Colonia Margarita y María Juana y 1 en Aldao, Castellanos, Coronel Fraga, Esmeralda, Estación Clucellas, Estación Saguier, San Antonio y Vila. Hay 345 personas internadas en UTI en hospitales provinciales, 345 con ARM y 617 en sala general, 28.753 son activos y 320.561 los recuperados. Además, fallecieron 37 personas con Covid-19 en el territorio, que acumula 5.577 víctimas fatales. Ayer, Santa Fe superó el millón de vacunas colocadas. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 1.021.713 personas del 1.157.500 de dosis que recibió Santa Fe.La Dirección Regional de Salud informó ayer que este viernes llegarán 11.900 dosis de la vacuna Astrazeneca, de las cuáles 4.300 serán para el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré" para darle continuidad al programa de vacunación. En tanto, Sunchales recibirá 1.300 unidades, Ceres 1.000, San Cristóbal 700 y San Guillermo y Villa Minetti 500 entre las localidades de la zona que más vacunas recibirán.En el marco del Plan Estratégico de Vacunación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la resolución 2883/2020, aquellas personas que formen parte de la población de 18 a 59 años con comorbilidades y se inscriban en el Registro Provincial de Vacunación deberán llevar un documento que respalde la situación declarada. Ante esto, en caso de no presentarlo, podrán completar una declaración jurada antes de ser inoculados. A partir de hoy, en todos los vacunatorios de la provincia de Santa Fe se instará a firmar las declaraciones juradas a aquellas personas que no presenten la documentación respaldatoria. Vale recordar que de acuerdo al artículo 293 del Código Penal, aquellas personas que presenten una declaración que no sea real o esté falseada pueden tener consecuencias penales.