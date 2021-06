Se construirán 5 kilómetros más de ciclovías y ciclocarriles

La Municipalidad de Rafaela llamó a licitación pública para desarrollar la primera etapa de la obra de ciclovías y ciclocarriles en el marco del programa nacional "Argentina Hace", un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local, orientado a pymes y cooperativas de trabajo. El proyecto global incluye la construcción de más de 5 kilómetros y busca ir conectando -de manera integral- a los distintos barrios de la ciudad, enfatizando el uso de la bicicleta como modo de transporte sustentable. Es importante reseñar que después de muchos años, es la primera vez que el municipio recibe fondos nacionales para este tipo de intervenciones en la movilidad urbana y el tránsito.

Además, se debe tener en cuenta que en el contexto de pandemia, la obra pública representa uno de los ejes principales para la reactivación de la economía, generando un valioso circuito de empleo local.

El intendente Castellano tomó la palabra en primer término para remarcar: “Venimos desarrollando un plan de ciclovías y ciclocarriles en toda la ciudad, el cual forma parte de nuestro proyecto Ambiental, donde el uso de la bicicleta es fundamental. Hoy, le damos continuidad con una nueva licitación de una obra que es generadora de empleo para mucha gente. Surgió a partir del programa “Argentina Hace”, y cuenta con el respaldo del gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández. Eso es fundamental porque con nuestras propias espaldas no sería posible”. “En este sector, en barrio Barranquitas, donde hoy nos encontramos, hay muchos niños, niñas y jóvenes que van a la escuela y vuelven a sus casas en bici; papás y mamás que van a sus trabajos de esta forma. Por eso tener un ciclocarril es una necesidad básica de seguridad vial”. “Una de las enseñanzas que nos va dejando la pandemia es la necesidad de usar los espacios al aire libre, lugares seguros para andar en bicicleta, correr y caminar”.

A su turno, Bárbara Chivallero explicó al detalle cómo está previsto organizar el citado plan: “Tenemos el objetivo y la convicción de vincular a los barrios de la ciudad a través de ciclovías y ciclocarriles para fomentar el uso de la bici como medio de transporte sustentable.”. “Serán 2 etapas. La primera, tendiente a la construcción de las ciclovías de hormigón; la parte llamémosle más gruesa. Para la segunda quedará el pintado, tanto en frío como en caliente”. “Se van a estar ejecutando en algunas de las principales avenidas de la ciudad, tal es el caso de:

- Bulevar Hipólito Yrigoyen, desde calle 12 de Octubre hasta la rotonda de calle Fader (650 metros de extensión), por cantero central.

- Bulevar Roca, entre Ayacucho y Av. Antonio Podio / calle 500 millas (1317 metros), por cantero central”.

- Calle Estanislao del Campo, desde la rotonda de Bv. Yrigoyen hasta la Ruta Nacional 34 (1840 metros). Aquí estará diferenciada. Entre la rotonda y calle Vieytes se conformará una ciclovía paralela a la existente. En tanto que desde Vieytes hasta Ruta 34,se demolerá la actual y se hará una nueva más ancha”.

- Calle Gabriel Maggi, desde bulevar Lehmann hasta Joaquín V. González (1591 metros), que irá delimitado como ciclocarril, en este caso, sobre la calzada”.

“Como Estado local estamos apostando fuerte a la obra pública; estamos generando infraestructura para mejorar la calidad de vida de los rafaelinos y rafaelinas; y sobre todo, estamos generando empleo, objetivo principal de este programa”, acotó Chivallero.

Finalmente, María Paz Caruso, Secretaria de Ambiente y Movilidad, reflexionó: “La pandemia nos hizo pensar qué modelo de ciudad queremos, cómo tenemos que proyectar las obras, cómo pensar nuestra movilidad a futuro”.

“Cuando empezamos a pensar en las herramientas de financiamiento, en paralelo tenemos que evaluar qué ciudad queremos proyectar post pandemia. Y hoy la bicicleta no es solamente un medio de transporte; también lo es de recreación. Utilizarla es un beneficio no solo económico sino también para la salud”. “Esta obra trasciende al desarrollo de algo individual. Es un armado colectivo que nos beneficia a todos”; concluyó Caruso.