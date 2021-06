Un apellido ilustre llega al MotoGP

Comenzó la segunda mitad del año y el mercado de pases de MotoGP tiene novedades. Tras la renovación de contrato de Brad Binder con KTM por tres temporadas, la marca austríaca anunció ayer la llegada de Remy Gardner al equipo Tech3 KTM Factory Team. El piloto australiano de 23 años es hijo de Wayne Gardner, campeón del mundo de 500cc en 1987 y buscará repetir los éxitos de su padre tres décadas después de su retiro de la especialidad en 1992.En 2021, Remy Gardner se incorporó al equipo Red Bull KTM Ajo de Moto2 donde logró una victoria, 5 podios y lidera el campeonato tras la cita del fin de semana pasado en Mugello.Sobre su llegada a MotoGP, Remy expresó: “Estoy muy feliz de que KTM me haya dado esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad para mí y para lo que hemos trabajado hasta este momento. Es una oportunidad increíble y no puedo esperar para subir a la moto. Solo quiero dar las gracias a KTM por creer en mí. Ahora mismo tenemos que centrarnos en terminar el 2021 de una manera fuerte. Quiero dar las gracias también a todos los que me han apoyado para llegar a MotoGP. Apenas estamos empezando”.