El automovilismo se prepara para correr entre semana

Las próximas horas serán claves para saber cómo continuarán los calendarios para distintas categorías de nuestro automovilismo. La primera decisión llegó desde la ACTC, cuando determinó que entre ayer y el viernes en La Plata se dispute la octava fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras, más la tercera de TC Pick Up. En la víspera hubo entrenamientos para estas categorías.Jeremías Scialchi terminó el miércoles siendo el dominador del TC Pista Mouras en La Plata, donde la categoría realizó dos ensayos. Con la vuelta de 1:28.658 quedó en lo más alto del clasificador, mejorando el 1:29.604 con el que Renzo Testa había mandado en el ensayo inicial.Por su parte, Diego Azar fue la referencia en las dos sesiones de pruebas del TC Mouras, bajando su propio registro por la tarde, cuando consiguió una vuelta de 1:27.651. Fue escoltado por Juan Pablo Pilo y Lucas Valle, seguido por los Ford de Gandulia y Olmedo, ambos preparados por la escuadra de Emanuel Moriatis.OTRAS CATEGORIASEl Súper TC2000 tenía previsto correr el venidero fin de semana, algo que no sucederá. Primero se cayó la opción de Paraná, luego surgió la alternativa del “Oscar Cabalén”, pero ninguna de las dos se dará debido a las restricciones anunciadas días atrás por el gobierno nacional. Por ello es que la categoría evalúa correr entre el miércoles 9 y el jueves 10 en el autódromo de Buenos Aires.Por su parte Top Race disputaría la tercera fecha de su calendario el jueves 10 y viernes 11, siempre y cuando no puedan hacerlo el sábado 12 y el domingo 13, también en el "Oscar y Juan Gálvez".Hasta aquí el Poder Ejecutivo Nacional no ha tomado nuevas medidas sanitarias, por lo tanto el mencionado fin de semana permanece disponible.En el caso del Súper TC2000, como hay 4 pilotos que también compiten en la Clase mayor del Turismo Nacional (Pernía, Santero, Garriz y Yannantuoni), el jueves 10 estaría terminando su actividad en las primeras horas de la tarde, para que los volantes mencionado tengan tiempo de viajar a La Plata y ya acelerar en el TN, informó el sitio campeones.com.ar.Justamente el Turismo Nacional confirmó que la quinta fecha del campeonato no se realizará en el autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba los días 12 y 13 de junio. Y horas más tarde oficializó que adelantará su cronograma para jueves 10 y viernes 11, disputando dicha prueba en el "Roberto Mouras" de La Plata."La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), confirma la realización de la quinta fecha del Campeonato Argentino 2021 en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), entre los días jueves 10 y viernes 11 de junio de 2021. A la brevedad, se informará cómo será el cronograma de actividades, y toda otra información complementaria", se indicó en el comunicado oficial.