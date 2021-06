Federal A entre lunes y martes que viene

El Consejo Federal y AFA le pusieron fecha de reanudación del torneo Federal A y por ende, a los partidos: la misma será el lunes 7/6, pero si existe "acuerdo de partes" entre instituciones, podrán jugar el martes 8/6.

El regreso se dará con la 7ma fecha, jornada donde se detuvo el torneo. Los clubes locales deberán enviar antes de este jueves al mediodía al Consejo Federal, si jugarán lunes o martes. Por el momento, no existe programación de fechas para la 8va jornada, pero se definirá en los próximos días. La variante que empiece a jugarse íntegramente entre semana existe y será estudiada.

Recordemos que Unión de Sunchales debe visitar a Crucero del Norte, en Misiones. Esta es la diagramación para cada zona: 7ma. fecha Zona A: Ciudad Bolívar vs. Círculo Otamendi; Cipolletti vs. Ferro de General Pico; Independiente de Chivilcoy vs. Villa Mitre de Bahía Blanca; Estudiantes de San Luis vs. Sp. Desamparados de San Juan; Peñarol de San Juan vs. Sansinena de Gral. Cerri; Olimpo de Bahía Blanca vs. Juventud; Dep. Madryn vs. Camioneros; Sol de Mayo de Viedma vs. Huracán Las Heras.

Zona B: Sportivo Las Parejas vs. Juventud de Gualeguaychú; Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Sarmiento de Resistencia; Racing de Córdoba vs. Sp. Belgrano de San Francisco; Chaco For Ever vs. Defensores de Pronunciamiento; Central Norte de Salta vs. Defensores de Villa Ramallo; Crucero del Norte vs. Unión de Sunchales (martes a las 15, Nahuel Viñas el árbitro). Libre: Boca Unidos de Corrientes.



LICENCIAS PARA EL REGIONAL

En relación a la posible extensión de “plazas fijas” para disputar el próximo Regional Amateur (de la Liga Rafaelina la tiene Libertad de Sunchales), el dirigente Javier Treuque del Consejo Federal declaró al sitio Interiorfutbolero.com que “Estudiaremos y evaluaremos la posibilidad de agregar nuevas licencias aceptando carpetas y corroborando si cuentan con todos los requisitos”.

Las Ligas que fueron homologadas en 2019 tendrán la posibilidad de ser representados en el TRFA 2021 (arrancaría en noviembre), como así también las que puedan completar la documentación ahora.