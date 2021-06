El fútbol siempre se hace un lugar

(Especial para LA OPINION). - Después de más de 6 meses y miles de víctimas por la acción del Coronavirus, esta noche en Santiago del Estero y otras ciudades de nuestro continente, la Conmebol logrará imponer su brazo poderoso y sus agendas sordas y ciegas.

El asolado territorio sudamericano, carente de las dosis de vacunas necesarias en tiempo y forma que eviten esta letanía de decesos, tendrá sin embargo el absurdo lenitivo, de una competencia deportiva que luego de pasear todas sus flaquezas organizativas e interminables postergaciones, pondrá en escena 10 partidos por las Eliminatorias a manera de aperitivo de lo que días más tarde será, una nueva edición de la Copa América.

No se atienden ni crueles realidades regionales, ni tampoco los comentarios, algo bucólicos es cierto, quejas al fin, de los principales protagonistas del juego que son los futbolistas, con lo cual, ese paso hacia el absurdo que temíamos se produzca, ya está lanzado.

¿Cuál es el reproche mejor fundamentado para las autoridades que administran desde Asunción, esta empresa glamorosa y omnímoda?

La falta de sensibilidad para adaptar a la imprevista Pandemia, un esquema de competencias acorde a la magnitud de esta tragedia bacteriológica, en la que se le conceda la derecha, al buen sentido.

Es verdad que había contratos firmados desde fines de 2019, cuando este campeonato no presentaba objeciones algunas y en todo caso prometía la revancha deportiva que buscaba Argentina y otros equipos, con el agregado de la expectativa de todos los aficionados de nuestro país, de volver a alentar a los albicelestes a la vuelta de la esquina, sin viajes interminables ni esfuerzos económicos desmedidos.

Sin embargo con las nuevas cartas sobre la mesa, la Confederación prefirió honrar esas garantías frente a las grandes corporaciones mediáticas y atropellar la realidad a como de lugar.

El resultado: hoy nuestro seleccionado jugará ante Chile en el estadio Madre de Ciudades y el próximos sábado 12 repetirá esté adversario en una ciudad de Brasil a confirmar, en lo que será el partido inaugural del campeonato mas antiguo del futbol mundial.

Atrás habrán quedado las aspiraciones de los principales funcionarios de estado, que sugerían decisiones menos destempladas con la realidad y la poca adhesión de los hinchas, surgida de las ultimas encuestas y todo terminara de componer una escena grotesca.

Qué paradójico, un juego como el futbol, hostigado por las mayorías, toda una metáfora de un acontecimiento de época como la Pandemia, que exige sensatez y cosecha desesperanzas.



SCALONI HARA DEBUTAR MARTINEZ Y ROMERO

La primera noticia importante fue que el arquero Emiliano Martínez y el defensor Cristian Romero estarán desde el arranque. En el caso del jugador de Atalanta, se trata, además, de su primera convocatoria para el seleccionado nacional.

En cuanto a la presencia de Emiliano Martínez en el arco, en lugar de Franco Armani, aclaró: “En principio debo recalcar que Armani y Montiel no podrán viajar ya que su PCR continúa dando positivo. Lamento que no puedan viajar con sus compañeros, esperamos hasta último momento”. Sobre el mismo tema, el entrenador del combinado nacional, expresó: “El tema de la pandemia no es nuevo, estamos inmersos en esto. Sinceramente es difícil llevar adelante el día a día, pero estamos todos los equipos en las mismas condiciones. Hay que convivir con esto, siempre con responsabilidad”.

En lo estrictamente futbolístico y con respecto al equipo que jugará en Santiago del Estero, el entrenador parece no haber decidido solo por lo que vio en los entrenamientos. En el caso de Cristian Romero, ha hecho una temporada muy buena, por lo tanto, es el momento de que juegue y demuestre. Lógicamente es su primer partido, pero tiene toda la confianza de un cuerpo técnico con empatía con las nuevas generaciones.

Acerca de los debuts de Martínez y Romero, hay que agregar a lo antes mencionado, que los futbolistas que debutaron en el seleccionado bajo su conducción, tienen muy claro lo que les pide, al momento de encarar un compromiso, dice Escalone “Desde que estamos acá hemos visto el debut de muchos chicos. Hay que tomarlo naturalmente, lo tienen que disfrutar y sacarse el peso. Tienen que salir a la cancha sabiendo que hay infinidad de cosas más importantes que un partido de fútbol”, explicó.

Una línea sobre el rival de esta noche, al que además deberá cruzar en el comienzo de la Copa América: Chile marcha sexto en la tabla de posiciones de las eliminatorias. Fuera de la zona de clasificación, por el momento, necesita sumar cuanto antes para mantener posibilidades. En su último partido cayó como visitante ante Venezuela por 2 a 1. “Vamos a afrontar el partido como afrontamos todos los demás. A veces el rival toma la iniciativa, pero nuestra idea siempre es ser protagonistas -analizó Scaloni-. Enfrente habrá un equipo de categoría, hay que tomar los cuidados necesarios”.

En otro aspecto hay que señalar que el de esta noche, será un partido histórico para la provincia hermana, ya que será la primera vez que un combinado mayor dispute un partido oficial en su territorio; la construcción de un estadio Único, compatible con los mejores de su tipo en Sudamérica, despertó una gran controversia por la gigantesca inversión del gobierno, en un una región con carencias estructurales graves y que hoy por rato, tendrá una cierta justificación, a pesar que todo esto ocurra, a espaldas de la gente.