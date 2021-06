Por coronavirus, Colón pierde a uno de sus goleadores

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Finalmente el delantero de Colón Facundo Farías no podrá estar ante Racing en el partido que definirá el título de campeón de la Copa de la Liga Profesional, dado que dio positivo en coronavirus, pese a que en un principio le habían dicho que era negativo.Durante los análisis al plantel "sabalero" a Farías le habían comunicado que su test arrojó resultado negativo en el PCR, pero luego llegó la rectificación, ya que se habían equivocado de apellido.El análisis se había realizado en el Sanatorio Santa Fe, que rectificó la primera información que daba cuenta que el jugador estaba habilitado para jugar, por ser negativo.Lo increíble fue que como en principio le dijeron que era negativo, Farías fue al entrenamiento de Colón, y si bien no estaba junto a sus compañeros, cuando le dijeron que era positivo, tuvo que abandonar la práctica de manera inmediata.El entrenador Eduardo Domínguez ya tenía una ausencia sensible como la baja de Rafael Delgado, quien acumuló su quinta amarilla en el partido contra Independiente (2-0), por las semifinales.En Colón había una luz de esperanza con respecto a Delgado porque la Liga Profesional evaluaba la posibilidad de que se borre el artículo de suspensiones por acumulación de amarillas para la final, pero la AFA no dio lugar al pedido y el jugador deberá cumplir la suspensión.Ante esta situación Domínguez deberá rearmar la defensa, que cuenta con otra baja importante como la de Bruno Bianchi, mientras que aún no se sabe si tendrá disponible a Paolo Goltz, quien intentará acelerar su recuperación de un desgarro en el sóleo de su pierna derecha para poder estar en la final.Pero ante la ausencia de Farías, el DT rojinegro también deberá ver quién acompañará a Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez en la delantera.El que tiene todos los boletos para acompañar al ídolo del club es Nicolás Leguizamón, quien jugó varios partidos de la Copa de la Liga Profesional, pero que había perdido la titularidad a manos de Faríos.El encuentro frente a Racing se llevará a cabo el próximo viernes a las 19:00 en el estadio San Juan del Bicentenario con arbitraje de Néstor Pitana.