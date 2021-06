Leve baja en el mercado mundial

El precio de la Leche en Polvo Entera en el mercado internacional se actualizó a la baja en US$ 4.062/tn, en la primera subasta del mes del Global Dairy Trade (Fonterra), la referencia mundial para los commodities lácteos.El precio índice se ubicó un 0,9% por debajo del alcanzado en mayo, sin embargo, esta leve baja no es motivo de preocupación para el mercado mundial que sigue sosteniendo el valor del commodity por encima de los 4.000 dólares. Este escenario, ya acumula seis subastas, luego de la fuerte suba del evento del 23 de marzo donde trepó un 21%.Son los valores más altos alcanzados desde 2013 y 2014 cuando en aquella oportunidad se alcanzaron cifras record de más de US$ 5.000/tn.Por su parte, los contratos a futuro del GDT (disponible), también mantienen los valores por encima de los US$ 4.000. A diferencia de ello las cifras del NZX (mercado de futuros de Nueva Zelanda) muestra precios incluso superiores al GDT para junio, pero caen a partir de julio hasta llegar a un valor de US$ 3.800/tn. para el mes de noviembre, es decir 6,5% menos que el disponible (-US$ 262/tn.).Si salimos de Nueva Zelanda y analizamos los precios de la LPE para los principales mercados, vemos según publica el European Milk Market Observatory que hay una gran diferencia entre los precios de Oceanía (US$ 4.150/ton.) con los precios de Estados Unidos (US$ 3.891/ton.) y de la Unión Europea (US$ 3.848/ton.).Una situación similar a ésta se da en América Latina, donde los precios de la LPE rondan los US$ 3.750 a US$ 3.850, lejos de los valores logrados por NZ que evidentemente están influenciados por las compras de China y por la proximidad comercial de Nueva Zelanda con todo el Sudeste de Asia.Por lo tanto, debemos seguir muy atentos el desenvolvimiento de los mercados en los próximos meses para observar si se produce una convergencia hacia los precios de Nueva Zelanda en el resto de los mercados extra China y Sudeste Asiático, que son lo que realmente interesan a las exportaciones de LPE de Argentina. De todas maneras, cabe resaltar que los precios en general de las commodities lácteas son alentadores para incentivar las exportaciones, a pesar de nuestras restricciones proveniente de los derechos de exportación, bajos reintegros, ausencia de preferencias arancelarias y tipo de cambio retrasado.