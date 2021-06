La industria láctea acordó con el Gobierno reforzar los “precios cuidados”

El Gobierno nacional acordó con la industria láctea la ampliación de los volúmenes de producción y abastecimiento en el mercado interno, que permitirá sumar 32 nuevos artículos del sector al programa Precios Cuidados y al monitoreo de sus valores en góndola.El acuerdo, que aproximadamente representa el 6% de la canasta de lácteos, fue sellado por las secretarías de Comercio Interior y de Agricultura, con el Centro de la Industria Lechera (CIL), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), que preside Pablo Villano.“Es un acuerdo inédito en el que participamos todas las cámaras industriales, por el cual se aporta una oferta importante que duplica prácticamente la cantidad de productos que venía contemplando el programa Precios Cuidados y que como novedad, incluye a 17 pymes lácteas importantes del país que antes no estaban”, comentó al programa ADN Rural, el representante de las pymes argentinas.En Santa Fe, se sumarán a este programa las empresas San Ignacio (Rosario), Cassini y Cesaratto (San Carlos Sud), Pampa Cheese (Progreso) y Mafralac (Recreo), que son aquellas que en determinados productos pueden abastecer grandes ciudades con logística propia.“Encontramos en la Dirección de Lechería y la Secretaría de Comercio un buen ambiente de diálogo para llegar a un convenio que beneficia a la cadena –opinó Villano-. Lo fundamental es que ahora no sólo este programa se verá en Buenos Aires sino también en muchos lugares del interior del país”.ANTICIPARSE A INTERVENCIONES MÁS FUERTESSi bien el control de precios y los programas de precios controlados son una forma de intervención en el mercado, el ejemplo de la carne y la medida extrema de cerrar las exportaciones, alertó a la cadena láctea y la llevó a cerrar un acuerdo preventivo generoso para dinamizar el alicaído mercado interno y asegurar el flujo exportador que permite obtener algo de rentabilidad y trasladar utilidades al sector primario, evitando así mayores intervenciones en el negocio.Esto lo reconoció el propio Villano que sin embargo, aclaró: “en realidad algo de temor hay pero lo de carne es diferente, porque nosotros veníamos negociando estos acuerdos desde hace más de un mes, cuando todavía no estaba el tema carnes en la agenda del Gobierno”.Sin embargo, las razones suenan bastante parecidas a las del sector cárnico: “dentro de las condiciones para llegar a este acuerdo, siempre y cuando se abastezca el mercado interno con una amplia oferta de productos en precios cuidados, nosotros pedimos terminar con los precios máximos (excepto las leches en sachet y UAT) , también la reglamentación de la Ley de Góndolas que a las pymes nos beneficia aunque haya que afinar algunas cuestiones, y por supuesto garantizar las exportaciones”, puntualizó el presidente de APYMEL, que evaluó este acuerdo como “la paz en el sector”.NO AFECTARÁ EL PRECIO AL PRODUCTORUna de las críticas que recibió este convenio que está vigente desde el martes, provino de algunas entidades de productores que señalaron que la industria y el Gobierno habían decidido algo sin consultar a la producción, temiendo que el ajuste de márgenes como consecuencia de los precios cuidados, termine perjudicando al precio que cobra el productor, el cual viene actualizándose mes a mes para intentar alcanzar la rentabilidad mínima.“El mercado de la leche cruda es absolutamente transparente y lo que recibe el productor se sostiene de esa manera, y la baja o el aumento de la materia prima no será afectado salvo que cuando sobre la leche no tengamos los mercados abiertos, lo cual nos aseguramos de exponer en este acuerdo”, enfatizó Villano.