“Optimas condiciones” en el Departamento para la siembra fina

“Las buenas condiciones climáticas, los ambientes estables y la muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, fueron los indicadores que dieron firme sustento al ritmo del movimiento de equipos y sembradoras en los distintos departamentos del centro – norte santafesino”, según reporta el Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Santa Fe.Algunas zonas del centro provincial estuvieron condicionadas por los importantes registros pluviométricos, de la semana anterior, con registros que superaron los 60 mm en zonas puntuales como Aurelia o San Vicente, lo cual retrasó un poco las labores pero permitió recargar humedad en zonas que venían con retraso.Se estima una intención de siembra superior a la campaña anterior en un 8 a 10 %, que seguramente alcanzará una superficie implantada superior a las 350.000 hectáreas, según calcula el SEA para la región centro-Norte de la provincia.Hasta el reporte de ayer, “se logró un grado de avance del orden de 30 % del área sembrada, especialmente con variedades de trigo de ciclo largo y teniendo presente la importancia del paquete tecnológico utilizado, en condiciones óptimas para el arranque”, explicaron los técnicos.Por otro lado, dicho escenario climático posibilitó que continúe el proceso de cosecha de los cultivos tardíos que aún restan levantar, como maíz y soja, sorgo granífero y algodón, hacia el Norte del área estudiada. Además, “estuvo regulado por los porcentajes de humedad ambiente, de grano y a la menor cantidad de horas luz, que hicieron que fuese lento y con menor grado de avance”.Así las cosas, se llevaron a cabo las siguientes tareas en esta semana: “aplicación de defoliantes, en algodón, monitoreo de trampas del picudo algodonero, cosecha de algodón, de sorgo granífero, de soja de segunda y maíz tardío, en tanto se aplicaron herbicidas para el control de malezas en rastrojos, roturación y acondicionamiento de las futuras camas de siembra e intensos trabajos de siembra de trigo.INESTABILIDAD CLIMÁTICAPara el lapso comprendido entre hoy y el 8 de junio, los pronósticos prevén para hoy estabilidad climática, soleado, con algunos intervalos nubosos, incrementándose hacia el final del viernes y acentuándose condiciones de inestabilidad este próximo sábado, cuando se podrían manifestar precipitaciones de variadas intensidades, en toda el área de estudio.Esta situación que variaría para el domingo con el ingreso de vientos de direcciones sur – suroeste y un centro de alta presión, generaría estabilidad climática, días soleados, buen tiempo, con temperaturas en descenso, que fluctuarían entre mínimas de 5 a 18 ºC y máximas de 15 a 27 ºC, permaneciendo hasta mediados de la próxima semana.En cuanto a las reservas de Agua Útil, “en la superficie total del área de estudio (Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo), la disponibilidad en los primeros 20 cm de los suelos, se consideró óptima en general, pero excesiva en áreas definidas, con encharcamientos o anegamientos, en particular en posiciones topográficas bajas”.Las sucesivas precipitaciones registradas durante marzo - abril y las ocurridas en la semana que transcurrió, recargaron los horizontes de los perfiles de los suelos con buena cantidad de agua y posibilitarían escenarios muy favorables, en cuanto a la disponibilidad de humedad, para la campaña agrícola de cosecha fina 2021 que avanza a paso sostenido.TRABAJOS DE COSECHA REMANENTESEn soja de segunda, en la recta final en nuestra región, las condiciones ambientales buenas prevalecieron durante todos los días de la semana relevada, permitiendo paulatinamente el ingreso a los predios y el progreso de la recolección, en los departamentos del centro del SEA. Por ello, se logró un avance del orden del 87 %, con una variación intersemanal de 12 puntos porcentuales y un adelanto de 7, en comparación a igual período de la campaña anterior.“Los rendimientos promedios logrados fluctuaron en la zona centro de la siguiente manera: departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital, entre mínimos de 10 a 20 qq/hay máximos de 28 a 40 qq/ha, con lote puntual de 50 qq/ha. En tanto en zona sur: departamentos San Martín y San Jerónimo, entre mínimos de 20 a 24 qq/ha y máximos de 50 qq/ha, con lote puntual de 54 qq/ha.Los resultados continuaron siendo muy variados y heterogéneos, reflejando las distintas realidades climáticas que afrontó el cultivo durante todo su ciclo.Para el caso del maíz tardío que va a grano, los altos porcentajes de humedad ambiente y de grano estuvieron presentes en gran parte de la semana, primordial condición que caracterizó y reguló el proceso de cosecha con destino grano comercial.Ante ello, “la recolección se concretó en un 30 % del total sembrado, con una variación intersemanal de 10 puntos y un adelanto de 25, comparado con similar lapso, de la campaña pasada. Los rendimientos promedios no variaron y oscilaron entre mínimos de 50 a 55 qq /ha y máximos de 78 a 90 qq/ha, con lotes puntuales de 95 qq/ha El 90 % de los cultivares restantes presentaron estado bueno a muy bueno, con algunas parcelas excelentes, un 7 % regular y un 3 % malo”, informó el SEA.“Los maizales continuaron mostrando y consolidando todo su potencial genético, como consecuencia de las óptimas condiciones ambientales acontecidas, desde el inicio del ciclo. No se detectaron inconvenientes sanitarios por enfermedades”.