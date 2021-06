Gremios santafesinos en alerta

Los sindicatos de trabajadores de la carne donde funcionan los 10 frigoríficos exportadores de la provincia, reclamaron a las autoridades del Ministerio de la Producción que interceda ante el Gobierno Nacional para que se revea la medida de suspensión de exportaciones.“Los mayores damnificados en esta situación somos los 10.000 trabajadores de la carne, porque hasta el viernes tenemos faena en los frigoríficos y luego ya quedamos en una situación muy compleja, sin nuestros laburos – contó a la prensa el titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe, Daniel Roa-. Lo que planteamos es que la provincia nos acompañe en un reclamo al Gobierno nacional, porque el camino no es el cierre de las exportaciones, ya que tenemos la experiencia de lo que sucedió en 2006 cuando sucedió lo mismo y cerraron más de 100 plantas frigoríficas y 15.000 trabajadores quedaron en la calle”.Con el mismo criterio, el otro de los representantes de los trabajadores que se acercaron al Ministerio, Sixto Vallejos, expresó: “la planta exportadora de Casilda (Rafaela Alimentos) ya viene parada desde el primer día de suspensión y si bien otras plantas siguieron trabajando con reducción de tareas, hay otras que van a dejar de trabajar la semana próxima.Según anticiparon al término de la reunión, si no encuentran eco sus peticiones van a movilizarse en defensa de su salario y la fuente laboral: “vamos a sacar los trabajadores a la calle a pesar de la pandemia porque con un REPRO de veinte mil pesos no se va a resolver el problema en nuestros hogares”. Además, “el cierre de la exportación no va a resolver el problema de los precios, porque la carne que mandan a China no la consume el mercado argentino, y de la carne [Premium] a otros mercados se consume muy poco en el país”, advirtieron los representantes gremiales.