A 97 años de la muerte de Franz Kafka, gran parte de su obra ya se puede visitar online

Un día como hoy, pero de 1924, moría en la pequeña ciudad austríaca de Kierling a los 40 años de edad, el escritor checo Franz Kafka, a causa de tuberculosis. A 97 años de su fallecimiento y tras un largo juicio que duró medio siglo, gran parte de las obras del autor de la célebre “La metamorfosis” ya se puede visitar online.“La Biblioteca Nacional de la Colección Franz Kafka de Israel está ahora en línea por primera vez, después de un intenso proceso de conservación y restauración de trabajo, catalogación y digitalización de años", anunció la institución israelí en un comunicado después de atravesar una batalla judicial que duró medio siglo, y agregó: “La colección, uno de los más grandes de su tipo, contiene docenas de manuscritos, cuadernos, cartas personales, dibujos y más”.Según anunció la institución, en la colección figuran unos 120 dibujos, más de 200 cartas dirigidas a su amigo, el escritor Max Brod, y el original de su testamento literario en el que pedía que quemase todos sus escritos.Tal como informó Télam, las obras pudieron ser conservadas gracias a la desobediencia de Brod, quien en 1924, tras la muerte de Kafka, decidió no hacer caso al pedido del escritor y no destruyó los escritos. 15 años después, en 1939, abandonó una Checoslovaquia ocupada por los nazis y se instaló en Tel Aviv (Israel), con un equipaje en el cual llevaba los escritos y dibujos de su amigo.A lo largo de los años, Brod publicó gran parte de esas obras y cimentó la fama del escritor a quien se considera una de las principales figuras literarias del siglo XX. Sin embargo, tras su muerte en 1968, comenzó una gran disputa por los derechos de la obra y la polémica involucró a varios países, al ambiente universitario, a los herederos de Kafka y también a Brod.Finalmente, 51 años después de la muerte de Brod, tras un fallo de la justicia suiza de 2019, una parte de los archivos que estaban en una caja fuerte de Zurich fueron entregados en mayo de 2019 a la Biblioteca Nacional de Israel, con sede en Jerusalén.Gran parte de los documentos que ahora se podrán consultar de manera online ya habían sido publicados por Brod. Tal es el caso de "Preparativos de Boda en el Campo", considerada la primera novela sin terminar de Kafka.A su vez, los archivadores que trabajaron en la Biblioteca prometen dos sorpresas. Por un lado, dibujos inéditos sin firma ni fecha y, por el otro, un cuaderno azul en el que Kafka había escrito en hebreo, firmado 'K', su firma habitual. En aquel ejemplar, por ejemplo, aparece un texto fechado en 1920, en el que Kafka le pide a su profesor de hebreo que no se enoje por los errores en sus ejercicios.La digitalización fue realizada por el fotógrafo Ardon Bar-Hama y contó con el sponsoreo del empresario George Blumenthal. Las obras se pueden ver en el idioma inglés o hebreo, ingresando a la página web de la Biblioteca Nacional de Israel: https://www.nli.org.il/en/discover/literature-and-poetry/authors/franz-kafka.