Anuncian inversión de autopartistas

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada a empresarios autopartistas, que le anunciaron inversiones por US$ 71 millones en la Argentina durante los próximos siete años y la creación de unos 500 puestos de trabajo.Los fondos serán destinados a fabricar en el país autopartes que actualmente se deben importar, producto de la "falta de tecnología".Tras el encuentro, que se realizó en el Salón Eva Perón de la sede del Gobierno, el jefe de Estado afirmó que "la industria automotriz es la nave insignia de la industria argentina".Destacó que este proyecto "será una inyección y cumplirá la deuda de tener movilidad que no sea contaminante"."La electro movilidad es una forma de garantizar que el carbono contamine menos el aire que respiramos. Estamos dando un paso muy importante. Me obsesiona de la industria automotriz cómo garantizamos que se incorpore producción argentina", subrayó.