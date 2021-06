Senado: aprobó la ley que posterga en un mes las elecciones legislativas

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Senado aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto que modifica por única vez el calendario para las elecciones legislativas debido a la pandemia de Covid-19 y traslada las elecciones primarias (PASO) al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre.La iniciativa impulsada por el Gobierno y acordada con la coalición opositora Juntos por el Cambio y otros espacios fue aprobada con 55 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, sin discursos ni debate debido a una dificultad técnica que surgió en el último tramo de la sesión de la que la mayoría de los senadores participaron de manera remota.En medio de la segunda ola de la pandemia que afecta al país, el propósito de la iniciativa es alejar las fechas de las elecciones de los meses más fríos del año y contar con un mes adicional para avanzar con la vacunación contra el coronavirus.La sesión fue accidentada: durante la votación del proyecto anterior sobre Impuesto a las Ganancias la Cámara alta tuvo problemas con la modalidad virtual que no se resolvieron al momento de tratar el proyecto de modificación de la fecha de las elecciones.Por esa razón, José Mayans (jefe del bloque de Frente de Todos), pidió que el proyecto se votara sin debates debido "a la circunstancia" que estaban atravesando y en atención a que "hay consenso y sería prácticamente por unanimidad".Mientras se votaba la iniciativa los problemas técnicos persistieron y generaron que algunos senadores no escucharan el llamado a votar o no pudieran expresar su voluntad en voz alta.El proyecto que establece un corrimiento de los comicios legislativos de este año, que estaban previstos para agosto y octubre, surgió de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.Juntos por el Cambio había reclamado una "cláusula cerrojo" para garantizar que no habrá una nueva postergación, lo cual fue concedido por el Frente de Todos y allanó el camino para aprobar la ley.El acuerdo quedó plasmado durante el tratamiento de la iniciativa en Diputados, donde fue aprobada con 223 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, un nivel de consenso similar al que logró en la Cámara alta.El proyecto plantea la modificación "por única vez la fecha de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas por el artículo 20 de la ley 26.571, estableciendo para la realización de los comicios el segundo domingo de septiembre del año 2021".Y en su segundo artículo, establece la modificación también "por única vez" de la fecha de las elecciones nacionales generales determinando "para la realización de los comicios el segundo domingo de noviembre del año 2021".