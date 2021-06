Agustín Bonomo volverá al TN con un nuevo motor

Los desarrollos no se detienen en el DS3 de Agustín Bonomo, quien estará presente en la quinta fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional prevista para el 13 de junio en Alta Gracia. El piloto de Villa San José estará utilizando un motor nuevo en la próxima competencia, cubriendo una necesidad puntual para el ex protagonista de la categoría Midgets, quien no pudo participar en Buenos Aires por haber dado positivo por coronavirus su preparador, Dardo Prand.“Lamentamos mucho no haber podido competir en Buenos Aires, pero Dardo Prand contrajo coronavirus y fue imposible estar presentes. Ahora ya está recuperado, y al frente de los distintos trabajos que se están realizando en el auto”, indicó el protagonista al respecto en el sitio oficial de la categoría.Entre los detalles más destacados, una nueva unidad impulsora estará utilizando en la próxima carrera, “dejando de repuesto el motor que utilizamos hasta la carrera pasada. Ayer comenzaron las primeras mediciones, estamos conformes con lo que obtuvimos por ahora”, agregó.Además, confió en Maximiliano Cosma para el desarrollo de varios de los elementos del nuevo motor. Esta alternativa renueva el optimismo en su entorno. “Hemos tenido mucha mala suerte en las últimas carreras, con distintas roturas que nos complicaron demasiado más allá que el mantenimiento del motor lo hacemos a conciencia, con todo lo necesario para que no ocurran estas cosas. Felizmente podremos contar con uno nuevo a partir de la próxima carrera, lo cual nos dará más posibilidades de continuar en pista ante cualquier eventualidad”, aseguró.