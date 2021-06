Programación de Las Gigantes

Se dieron a conocer los días y horarios para los partidos que disputará el seleccionado argentino de básquet femenino en la AmeriCup a desarrollarse en Puerto Rico. El seleccionado con 18 jugadoras se encuentra en la recta final de la preparación en nuestro país. Durante la semana, Gregorio Martínez achicará nuevamente el plantel y el domingo anunciará a las 12 elegidas para competir en el certamen continental. Dentro de la lista que está en carrera están las rafaelinas Melisa Gretter (capitana del equipo) y Candela Gentinetta, y la sunchalense Milagros Maza.

Programación (en hora argentina): Viernes 11/6: Argentina vs República Dominicana a las 16.10.

Sábado 12/6: Argentina vs Puerto Rico a las 22.10.

Domingo 13/6: Argentina vs Venezuela a las 19.10.

Martes 15/6: Argentina vs Estados Unidos a las 22.10.



GRAN LABOR DE BOLMARO

Luego de perder la final de la Euroliga, Barcelona estaba obligado a enfocarse otra vez en la competencia española. El equipo de Sarunas Jasikevicius cambió rápido el chip y en su debut en los playoffs de la ACB derrotó al Joventut 82-70, con gran labor de Leandro Bolmaro, que anotó 16 puntos, sumando 2 rebotes y 4 asistencias.