El Kun Agüero dio regalos "para todos" en su despedida del City

El argentino Sergio Agüero estuvo 10 años en el Manchester City y hasta quería quedarse varios más. No hubo renovación de contrato, se dijo que no tenía la mejor onda con el DT Pep Guardiola y terminó yéndose al Barcelona.

Sin embargo, su leyenda en Inglaterra sigue creciendo. Y más cuando los hinchas se enteraron de cómo fue su despedida.

Según publicó The Athletic, “el Kun” regaló relojes para todo el staff y hasta dio ticket para sortear su auto, un Range Rover.

“El delantero compró a cada miembro del personal en el edificio del primer equipo del club un reloj Hublot o Tag Heuer, cada uno grabado con las palabras “¡Gracias! Kun Agüero “. Hay más de 60 empleados involucrados en los asuntos del primer equipo, y los Hublots se venden por más de £ 8,000, mientras que los Tag Heuers cuestan al menos £ 1,000, incluido el modelo Tag Heuer Formula 1 que tiene un precio de £ 1,200 y £ 1,650″.

Y al mismo tiempo, The Athletic contó que sorteó su auto, tazado en 400 mil libras esterlinas, algo así como 5 millones de pesos argentinos. Uno de los empleados que trabaja en utilería se ganó su “nave”.