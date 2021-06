Argentina se prepara para enfrentar mañana a Chile

La selección argentina de fútbol sigue adelante con su preparación para enfrentar a la de Chile este jueves 3 de junio a las 21, por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, en 2022.El partido arranca a las 21 y se llevará a cabo en el estadio Único de Santiago del Estero. Lo televisarán la TV Pública y TyC Sports.El equipo dirigido por Scaloni formaría con Franco Armani o Emiliano Martínez; Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso o Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos o Ángel Di María.Luego, el martes 8, a las 20, visitará a Colombia, en principio en Barranquilla. Argentina marcha segunda en la tabla, con 10 puntos. Ganó tres partidos y empató uno. El líder es Brasil, con 12 puntos.El programa completo de la fecha 7 es el siguiente:17hs Bolivia vs Venezuela, 19hs Uruguay vs Paraguay, 21hs Argentina vs Chile, 22hs Perú vs Colombia.21.30hs Brasil vs Ecuador.Brasil 12, puntos; Argentina 10; Ecuador 9; Paraguay 6; Uruguay 6; Chile 4; Colombia 4; Venezuela 3; Perú 1; Bolivia 1.