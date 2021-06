Boca ante el Mineiro y River con Argentinos

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Boca se medirá ante Atlético Mineiro de Brasil, mientras que River lo hará con Argentinos Juniors, en los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el sorteo realizado ayer por la Conmebol.Si el "xeneize" y el "millonario" clasifican a los cuartos de final, podrían cruzarse en esa instancia.En tanto, Racing volverá a verse con San Pablo de Brasil, con el que se midió en la fase de grupos, y Defensa y Justicia se la verá complicada dado que chocará con Flamengo de Brasil.A su vez, Vélez deberá viajar hasta Guayaquil para medirse con Barcelona de Ecuador, mientras que los otros cruces tendrán a Universidad Católica de Chile-Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay-Fluminense de Brasil y Olimpia de Paraguay-Inter de Brasil.La Conmebol realizó el sorteo en la sede de la entidad ubicada en la ciudad de Luque, en Paraguay y la segunda parte del torneo se iniciará una vez que termine la Copa América.La final de la Copa Libertadores se disputará en el estadio "Centenario" de Montevideo.Independiente se medirá con Santos de Brasil, Rosario Central con Deportivo Táchira de Venezuela, y Arsenal de Sarandí con Sporting Cristal de Perú, según quedó establecido ayer tras el sorteo de la Conmebol que determinó los cruces para octavos de final de la Copa Sudamericana.Está previsto que los octavos de final de la competición comiencen luego de la Copa América, entre el 13 y el 15 de julio, con los partidos de vuelta entre el 20 y el 22 del mismo mes. En cuartos, que serán entre el 10 y el 19 de agosto, no habrá cruces entre elencos argentinos, que recién se podrían encontrar en semifinales de la competencia, a partir del 21 y hasta el 30 de septiembre.La final del torneo que le otorgará 4 millones de dólares al campeón será a partido único, el 6 de noviembre de este año, en el estadio "Centenario" de la ciudad uruguaya de Montevideo.Todos los cruces: Peñarol (Uruguay) vs. Nacional (Uruguay), RB Bragantino (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador), Independiente vs. Santos (Brasil), Athletico Paranaense (Brasil) vs. América de Cali (Colombia), Gremio (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador), Libertad (Paraguay) vs. Junior (Colombia), Rosario Central vs. Deportivo Táchira (Venezuela). Arsenal vs. Sporting Cristal (Perú).